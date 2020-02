TNT entra a competir en el mercado con películas propias

Con un catálogo de 30 producciones disponibles para distintas plataformas, TNT entra a competir en el mercado de películas originales a partir del próximo 17 de febrero, todos los lunes a las 10:00 de la noche, a través de la señal de TNT.

Cada ocho día se estrenará una producción diferente, bajo la marca de TNT Original. Para el lunes se anuncia el debut de Plus One, una cinta que tiene la producción ejecutiva de Ben Stiller y que es protagonizada Jack Quaid, el hijo de los actores Dennis Quaid y Meg Ryan. Está escrita y dirigida por Jeff Chan y Andrew Rhymer.

TNT se suma con esta estrategia a lo que están haciendo Netflix, HBO, Disney o Fox, entre otros, de no solo emitir, sino producir sus propias historias.

Los títulos de TNT Original nacen de la mano del recién estrenado sello cinematográfico de Turner, Particular Crowd, que ya tiene un catálogo de 30 producciones disponibles y que este año espera sumar 60 nuevas propuestas su portafolio.

Otras cintas originales que se podrán ver próximamente en la franja incluyen a Out of Blue, Old Boys, In a Relationship, Feedback, Deadtectives, Burn, An Acceptable Loss y A Bad Idea Gone Wrong. TNT ya había incursionado en la realización de series propias