Viña Machado compite contra ella misma

“Es muy chistoso, el corazón se divide. A Lady, la vendedora de rosas ya la vieron, tuvo un gran rating en su primera emisión, el agradecimiento es doble, porque la gente que no la siguió hace cuatro años ahora está conectada, estoy muy enganchada con el final (termina este 22 de octubre), por su parte La Ley secreta es un producto fantástico, que me gustaría que la gente se enganche más con él”, comenta la artista nacida en Santa Marta y que se está estrenando como mamá.

Esa sensación de estar simultáneamente al aire por RCN y Caracol, la actriz la asume con gratitud, pero con la desazón de que el rating no sea compartido.

En un canal es Brigit, una mujer humilde, madre de una adolescente con problemas de drogas, que lucha para que su matrimonio no se vaya a pique, mientras que en la otra cadena interpreta una policía infiltrada en una organización de narcotraficantes.

Precisamente sobre los retos que tuvo en las grabaciones de serie policíaca relata que lo más complejo es que, cuando estaban grabando (hace ya dos años) aún estaba amamantando a su hijo. Fue su primer trabajo tras la maternidad.

Sobre ese rol, en La Ley secreta, destaca la importancia de que los televidentes conozcan a estas mujeres, a las que califica como héroes anónimos.

Para completar esa particular pelea por el rating, tras el final de Lady, RCN estrenará en ese horario el dramatizado Enfermeras, en el que Viña es la antagonista de la historia.

“Es la primera vez que hago de villana. Gloria Mayorga es mi nuevo personaje, es de esas viejas malucas, mala clase, me costó mucho trabajo y a la vez me divirtió mucho”, cuenta la artista.

Aunque inicialmente no le gustaba verse en pantalla, con los años ha aprendido a seguir los productos con los que está al aire. Acota que especialmente con Lady le gusta observar ese trabajo que hizo hace cuatro años, sin reprocharse nada.

Reconoce que ver televisión a las diez de la noche no es fácil, que a ella le ha costado trabajo. “No me quiero perder el final de Lady y quiero seguir el desarrollo de La Ley secreta, no sé que voy a hacer”, relata entre risas. Lo que tiene claro es que por los dos canales la gente la estará viendo.