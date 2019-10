Así es el regreso de Valerie Domínguez a la presentación con Yo Me Llamo

Si la decisión estuviera en sus manos, todos los concursantes de Yo me llamo pasarían a la siguiente ronda, ninguno se devolvería para la casa sin una oportunidad en el show de imitadores musicales de Caracol TV.

Afortunadamente para los productores del espacio, Valerie Domínguez es la presentadora del programa y no parte del jurado, de lo contrario una sola temporada de este concurso podría durar cinco años.

La actriz, exreina y conductora de tv regresa a los programas televisivos luego de estar al frente, en 2012, del Festival Internacional del Humor.

¿Cómo valora su regreso a la presentación?

“Ha sido maravilloso, no hay nada mejor que divertirse en el trabajo, hemos reído y llorado, hay momentos emocionales muy bonitos, gente que ha luchado mucho por llegar, este año el programa está increíble”.

¿Sufre con las eliminaciones de los concursantes?

“Toca pasar la página rápido, me inspiran mucho los personajes que vienen desde lejos, que ves que han luchado para llegar hasta acá y no lo logran. Es duro verlos sufrir”.

¿Cómo se dio su entrada al espacio?

“No hubo mucho coqueteo, estaba lista para regresar de Estados Unidos después de grabar la serie sobre Martín Elías, también con Caracol, y me propusieron ser la presentadora; obvio, les dije que sí. Es maravilloso cuando te piden que seas tú misma en pantalla”.

¿Regresará a Estados Unidos?

“Quisiera regresar a Los Ángeles para darle ese último chance a los sueños y si ya no fue, no fue. La idea es no quedarme con esa espinita, uno debe persistir con los sueños”.

¿Cómo va esa relación con las redes sociales?

“Trato de no estar pegada al Instagram todo día, no es fácil porque las redes absorben y contaminan la cabeza de muchas personas, trato de ser muy desprendida, aunque estoy pendiente en complacer a mis seguidores. Últimamente estoy poniendo tips de ejercicios, pero llego hasta ahí, no dejo que me dañe la cabeza”.