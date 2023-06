Holland está en este momento entrenando al serie de Apple TV The Crowded Room , un thriller psicológico en el que el británico interpreta a un joven que llega a la cárcel por ser, aparentemente, el culpable de un tiroteo en la Nueva york de los años 70, sin embargo, hay un secreto siniestro detrás de esta lamentable tragedia que no solo incluye a su protagonista, sino a muchas más víctimas.

Gracias a sus películas como el superhéroe arácnido, Tom logró encontrar el amor en la también actriz Zendaya, con quien además pudo aumentar sus seguidores en las redes sociales y así permanecer en un nivel muy alto en la industria del entretenimiento, pues el británico no solo se ha desempeñado favorablemente en el cine, también ha hecho trabajos en la pantalla chica y es su último proyecto en televisión el que le hizo afrontar un cambio radical en su vida.

Llegar a este punto de actuación no fue nada fácil para el actor y desligarse de los tampoco lo fue, pues el mismo Tom ha declarado que este papel “lo rompió” y luego de dos años de trabajo en la serie de la que también es productor, tuvo que tomar decisiones drásticas para poder sanar su alma, bajarle el ritmo a su talento y así poder volver a ser el mismo Holland risueño, despistado e inocente que siempre ha sido.

Todo esto le pasó factura al británico y en otra entrevista que concedió a Extra TV, Tom declaró que se retiraba de la actuación para lograr encontrar un equilibrio con su salud mental y física, pues su apariencia también tuvo que cambiar radicalmente para interpretar a Danny Sullivan, dejando su pelo más largo, adelgazando y adquiriendo un look más desarreglado.

“Ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie. Seguro que fue un momento difícil. ¿Sabes?, estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado y además de eso, ser un productor, lidiar con los problemas cotidianos que vienen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel extra de presión. El programa me rompió. Llegó un momento en el que pensé: ‘Necesito tomarme un descanso’”, declaró el actor, que no dijo hasta cuándo se retiraba de la actuación.

Tom también rescata que de igual forma ama su profesión y no todo fue malo o difícil en esta producción, pues también disfrutó llevar su talento a otro nivel, aprender a ser productor y espera que los televidentes no solo disfruten de la serie, sino que aprendan un poco más sobre la salud mental. “Siento que todo este trabajo duro no fue en vano”, añadió Holland.