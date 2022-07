Para determinar el punto de cocción, cuando esté listo para servir, Chicho agrega que se deja cocinar hasta que tenga “ojitos, que son los huequitos que se forman, ahí se pone en bajo, en muy bajo, y no se vuelve a destapar. Eso nunca se le va a quemar”.

“Lo aprendí a hacer y ya nunca se me volvió a quemar o quedar crudo”.

“Ahora cocino un poco más refinado, con preparaciones un poco diferentes, pero sin perder mi esencia, mis raíces montañeras”, dice al reconocer que la bandeja paisa y el sancocho siguen siendo sus platos preferidos. “Eso no se negocia”.

Caso contrario sucede con Corozo (Marco Aurelio Giraldo) que tras su paso este 2022 por el reality modificó no solo su forma de cocinar, sino la de comprar, al adicionar nuevos ingredientes para sus recetas.

Hoy, el comediante dice extrañar a ese Frank de hace un año, porque no volvió a cocinar, pese a los elogios que cosechó, tanto de los jurados, como de sus compañeros en la edición del año pasado.

“Lo que más recuerdo y me gustaba hacer era los raviolis, que fue la prueba en la que le gané a Marbelle, además de que fui el primero que hice pasta desde cero. El secreto fue el relleno, que lo hice con espinaca, queso crema y salsa pomodoro”, recuerda el “Flaco”, que por estos días está en las grabaciones del concurso Duro contra el mundo, también con el canal RCN.

Frank Martínez, que el 2021 fue uno de los finalistas de Master Chef Celebrity, cuenta que en el programa aprendió a hacer todo, porque literalmente no sabía hacer nada.

No todo aprenden

- Con las pastas cuando estén al dente (en su punto) se ponen en agua fría para que no se sigan cocinando. “Luego se prepara la salsa y se le anexa la pasta y se le da el punto, para que no queden masotudas”, recomienda Corozo.

Lo mismo pasa con el limón, para hacer una limonada en la licuadora, hay que sacarle la parte blanca que tiene por dentro, para que no quede amargo.

- El ajo para que no coja ese olor tan fuerte se abre y se le saca la venita verde que tiene por dentro.

- Cuando se saca una torta del horno, antes de desmoldarla hay que dejarla enfriar, para que no se pegue.

- También aconsejan no echarle cebolla u otro ingrediente al agua, porque le cambia las características al producto.

- El cilantro nunca se pone a cocinar, se debe servir fresco, crudo y picado.

- “Un hogao no se hace en 10 minutos, uno bien hecho puede tomar entre 30 y 40 minutos, es una salsa y requiere una cocción larga”, aconseja Tomás Gutiérrez.

- El huevo frito no se puede tapar porque el vapor crea una capa blanca sobre la yema. Para que la yema quede en la mitad y no se desplace el consejo es usar huevos frescos (no sacados de la nevera).

- Cuando el arroz esté echando burbujas se pone en fuego lento y solo hasta ese momento se tapa.