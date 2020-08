¿Y el sueño de volver a la playa, para cuándo?

Dentro de las restricciones en las playas colombianas está la prohibición del ingreso de mascotas y vendedores ambulantes, aglomeraciones y conciertos y actividades deportivas. Las pruebas piloto ya comenzaron en Cartagena donde se abrieron para trotar y caminar por la arena.

El alcalde de esa ciudad, William Dau, le informó a Colprensa que por el momento no están habilitadas para tomar el sol ni acostarse ni practicar deportes.

En cuanto a la reapertura de Parques Nacionales, la bióloga Caro Jarro, subdirectora de la entidad, confirmó que ya están trabajando en un protocolo macro para determinar cuáles y qué porcentaje de cada uno de ellos se podrá abrir de nuevo al público.

Aunque no tiene claro un porcentaje, lo cierto es que la cantidad de visitantes será menor a la permitida antes de la pandemia, “en especial por el tema del distanciamiento, el tránsito por los distintos senderos (no se habilitarán todos) será reducido, además porque debemos controlar el tema de la disposición de los residuos, poner puntos para el lavado de manos y control de la temperatura”. Aunque hasta el momento no hay fechas definidas, la bióloga señala que las aperturas se harán en concertación con las autoridades locales de los sitios en los que están ubicados los parques.

En Colombia hay 25 Parques Nacionales dedicados al ecoturismo, que en 2019 recibieron 1.972.481 visitantes, un 7,7 % más de lo recibieron en 2018 (1,819,387). Para este 2020 difícilmente llegarán a 300.000.