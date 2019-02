Ser fitness no es nada complicado

Ser fitness, ser real

“Cuando entendamos que Fitness, según la Organización Mundial de la Salud, es actividad física para el mejoramiento de la salud nos vamos a dar cuenta de que es para todo el mundo, no solo para ciertos estereotipos. Es hacer actividad física por salud y alimentarse en ese sentido, por eso no hablamos de dietas, sino de equilibrios en la alimentación”.



El clic fitness en su vida

“Era una mujer insegura, no solo físicamente, sino que tenía problemas emocionales, con desórdenes de ansiedad que me llevaron a las drogas, donde creía que encontraba un desahogo. Comencé a buscar un cambio. Lo primero que hice fue desintoxicar mi cuerpo y meditar para tener un equilibrio más mental y comprender que mi cuerpo necesitaba alimentarse bien”.



Tips para cambios de hábitos

“Lo primero que uno debería hacer es adherir su vida a una práctica espiritual, no necesariamente a una religión, aunque parezca raro es así. Si no tienes una fe fortalecida, va a ser muy difícil creer en ti mismo.

Lo otro es que hay que empezar a buscar qué nos hace sentir bien, porque la actividad física no se limita al gimnasio, puede ser bailar, correr y caminar”.



Proyectos en televisión

“Desde hace cinco años decidí bajarle al voltaje de la TV, a raíz del nacimiento de mi hijo. Ahora estoy en radio, en Los 40, todas las mañanas, de 6 a 10 a.m., mi libro sale en julio y la otra semana se estrena la película Los ajenos del fútbol. La serie web La Nena va para la segunda temporada y en agosto comienzo a grabar una nueva etapa de La reina del flow”.



Buena alimentación

“Los cambios en la alimentación comienzan con hidratarnos mejor, tomar más agua, evitar el azúcar refinada, que es el gran vehículo transmisor del cáncer, consumir más vegetales y menos comida empaquetada y procesada, prácticamente es volver a la época en la que hacíamos el mercado en la plaza. Eso es fitness, no es tan complicado como algunos lo hacen ver”.