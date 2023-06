En diálogo con EL COLOMBIANO, Valentina y Lolita Banana contaron algunos detalles de Drag Race México 1.

Primero fue participante en RuPaul’s Drag Race, luego juez en Drag Race España y ahora es una de las presentadoras de Drag Race México, ¿qué tal esta nueva experiencia?

Valentina (V): “Honestamente me siento muy agradable, que he evolucionado para dar críticas y apoyar a la comunidad con mis experiencias, darles sugerencias para mejorar. Se siente muy bonito en este momento. Cada semana me verán con muchos looks, mucho glamour”.

¿Cuál fue el mayor reto que tuvieron como presentadoras?

Lolita Banana (LB): “El ritmo de grabación fue muy intenso, fueron muchas horas manteniendo la energía arriba para que las chicas se conectaran con nosotras. Era mantener el optimismo a pesar del desgaste físico y emocional”.

V: “Lo mío fue más personal, extrañé mucho los cariñitos de mi gatico Monchi, lo extrañé mucho cuando estábamos grabando”.