Majida Issa ahora tiene alma rockera

A Majida Issa se le ve por estos días en televisión cantando pop y rock como Alejandra Guzmán, en teatro interpretando plancha al estilo de Yury y en sus discos entonando rancheras, como si fuera Helenita Vargas o Ana Gabriel.

La artista, nieta de la recordada actriz Teresa Gutiérrez, combina a la perfección sus dos grandes pasiones: actuar y cantar.

Esta semana se estrenó en el país la serie La Guzmán, en la que la colombiana es la protagonista, a la vez que sigue en temporada con su espectáculo Planchando el espectáculo, junto a Marbelle, Yolanda Rayo y Carolina Sabino. Como si fuera poco está grabando su segundo álbum de rancheras (por el primero ya fue nominada a los Grammy latino).

¿Cómo recibió que La Guzmán llegue en Colombia?

“Con mucha emoción, en especial por poder estrenar este producto aquí, La Guzmán no necesita presentación, Alejandra es una cantante muy importante que ha logrado con la música latina llegar a lugares no pensados, así que lo que me tiene más feliz es poder contar la historia de ella como mujer y ser humano, no como una artista sobre un escenario, sino reflejar lo que hay detrás de su éxito”.

¿La sensación es distinta a la del estreno en México y Estados Unidos?

“Sí, en Colombia es diferente, me da mucha felicidad que la serie se pueda ver aquí, porque pese a que es una historia de una mexicana la hemos sentido muy cercana, es muy nuestra, y que yo haya tenido el privilegio de interpretarla me alegra de sobremanera. Me genera felicidad, en México la percepción era diferente, allá sentí ansiedad, nervios y sustico saber cómo iban a tomar las cosas, cómo iban a recibir mi actuación, en cambio acá es pura ilusión, me da gusto que la gente pueda conocer esta etapa de la historia de Alejandra, que para muchos es desconocida”.

¿Uno de los grandes retos de esta interpretación debió ser el tono de voz y esa energía en cada uno de los shows de Alejandra?

“Es una artista impresionante, en vivo es grandiosa, baila increíble, tiene una energía constante y arrolladora, poder acercarme a esa energía y a esa manera de interpretar, llegar a su color de voz y potencia fue todo un reto. Las canciones que van a oír en la serie las canto yo, sin doblaje”.

¿Conversó con la cantante antes de las grabaciones?

“Antes de comenzar a rodar la vi, después asistí a un concierto en Los Ángeles, estuve con ella en el camerino hablando unos minutos, y durante las grabaciones nos comunicamos un par de veces, ella siempre ha estado pendiente, en el estreno en México fue muy hermosa conmigo, nos vimos, hablamos, tuvo la oportunidad de ver gran parte de la historia antes de salir al aire y ha sido muy bella y generosa en sus comentarios, ha sido una experiencia muy bonita tenerla cerca, no solo hablando de la interpretación, sino conectadas como artistas. Este es un homenaje que le hice con mucho cariño, respeto y admiración”.

¿La carrera de Majida Issa está más enfocada a la música o la actuación?

“Hago las dos cosas al mismo tiempo, mientras lleguen personajes que me seduzcan y me parezcan interesantes ahí estaré, sigo haciendo muchas cosas en la música, arrancamos nueva temporada de Planchando el despecho en Colombia, estoy grabando el segundo disco de música ranchera con Ricardo Torres, el mismo del primer álbum, con el que estuve nominada al Grammy. Cuando comenzamos a grabar La Guzmán nos tocó dejar el disco y ya lo retomé. Mi carrera siempre ha estado ligado lo uno con lo otro, así que seguiré hasta que lo logre”.