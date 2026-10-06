Flores que cruzan el cielo: así es el negocio que mueve US$ 380 millones en el Oriente antioqueño

Crisantemos, hortensias, pompones y lirios son algunas de las flores que sobrevuelan los cielos del Oriente antioqueño. Lo que hace más de 50 años comenzó como jardines ornamentales hoy es una industria con exportaciones de 80.000 toneladas traducidas en USD 380 millones a nivel regional, según datos a 2025 de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA). Detrás de las cifras existe una industria altamente tecnificada que le apuesta a la sostenibilidad, desarrollo científico y capacidad logística. Esta es la radiografía de las flores del Oriente.

Una potencia floricultora

Matrimonios, graduaciones, aniversarios y celebraciones. “Desde que nacemos hasta que morimos, la flor está ahí”, cuenta Luisa Pulgarín, directora regional Antioquia de Asocolflores, al referirse a una demanda que ha convertido a la floricultura en una industria que produce y exporta los 365 días del año. En Oriente, la floricultura nació como resultado de sus mismos atributos: un territorio de clima templado, con disponibilidad de agua y fertilidad en suelos, sumado a la cercanía con el aeropuerto internacional José María Córdova. Desde allí, según la CCOA, las flores representan el 90% de la carga de exportación. Y es que cultivar una buena flor es apenas la mitad del camino. Para adornar floreros de países como Estados Unidos, estas deben recorrer una cadena logística que incluye movilización rápida, cadena de frío, almacenamiento temporal, inspección, consolidación de carga y conexión con vuelos internacionales, además del proceso en finca expuesto en la ruta de las flores (ver recuadro La ruta de cultivos a gran escala). Empresas como Flores El Capiro, en La Ceja, envían mercancía por mar a través de Puerto Antioquia. Para esto, José Henao, director comercial de la empresa, explica que la cadena de frío debe ser estricta para permitir el almacenamiento de hasta 35 días asegurando la calidad del producto. Pulgarín, por su parte, cuenta que en épocas de alta demanda debe haber un proceso ágil, por eso, en 2006 Asocolflores creó el Plan Pétalo, una estrategia logística y de seguridad para proteger y acelerar la exportación de flores desde Colombia. Aunque se activa para las temporadas de San Valentín (entre el 11 de enero y el 14 de febrero) y Día de Madres (entre el 10 de abril y el 15 de mayo), Henao cuenta que eventos como el orgullo LGBT+, matrimonios —generalmente, entre agosto y septiembre— y la Navidad, también activan el sector. “Preparamos los cultivos con anticipación, pero también hay que saber leer las tendencias futuras del mercado”, explica sobre el modelo de negocio.

97% del volumen nacional de hortensias son cultivadas en Antioquia.

Foto: Manuel Saldarriaga

Sostenibilidad social y ambiental

La floricultura se sostiene, en mayor medida, de manos de mujeres. Luisa Pulgarín afirma que el sector hace una importante tarea de formalización laboral y de los 55.000 empleos directos e indirectos que genera la industria, el 60% es de mano de obra femenina. De ese porcentaje, el 55% son madres cabezas de hogar, requiriendo además gran volumen de personal con 16 personas por hectárea. Esto lo ha convertido en motor de sustento y desarrollo para numerosas familias del Oriente. Lo ambiental también es un fuerte del sector. Según Cornare, entre el 95% y el 100% de los cultivos floricultores de la región utilizan sistemas de riego por goteo y fertirriego que suministran agua y nutrientes de forma precisa, además de contar con sistemas de recolección de aguas lluvias. Asimismo, el 50% de las empresas implementa productos biológicos y bioinsumos —como el control mediante hongos e insectos en Flores El Capiro—, mientras que el uso de maquinaria para acelerar el enraizamiento de los esquejes permite reducir el consumo de energía, agua y fertilizantes. Así, en 2025, se logró disminuir más de 130.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes al gasto energético de 25.100 hogares durante un año, según Cornare. Por otra parte, el sello Flor Verde, creado por Asocolflores, certifica los mejores procesos de producción con reconocimiento e impacto mundial. “Hay que tecnificar el agro sin perder de vista la sostenible, dejar el territorio mejor de lo que estaba”, añade.

”Queremos que las personas se sientan orgullosas de trabajar en lafloricultura. No es gratuito que Colombia sea el segundo país en exportaciones porque esta es una industria construida con filigrana”. Luisa Pulgarín, Directora regional Antioquia de Asocolflores

Foto: Manuel Saldarriaga

Un ecosistema dinamizador

Según datos de la CCOA, en 2025, Antioquia concentró alrededor del 27% del área sembrada en flores ornamentales del país, siendo la segunda región con más exportaciones. Asocolflores señala que el mayor destino es Estados Unidos (74%), seguido de Reino Unido (7%), Canadá (4%), Chile (3%), Holanda (2%), España (2%) y otros (8%). Esta industria no se moviliza sola. Para llegar al exterior, activa el mercado y dinamiza la economía local con demandas de productos como fertilizantes, bioinsumos, material vegetal, sistemas de riego, control fitosanitario y otras soluciones de menor impacto ambiental. En materia de empaques impulsa la compra de cajas, plásticos, cartón, etiquetas, materiales protectores y empaques sostenibles; gestiona transportadores, operadores de carga, cuartos fríos y comercio exterior, además de movilizar el comercio al por mayor y al por menor en tiendas y mercados donde llegan al consumidor final. Así, cuenta Pulgarín, se busca posicionar la marca de Flowers of Colombia, “diversidad que inspira”, como denominación de origen y sello internacional diferenciador de calidad, diversidad y altos estándares de producción.

80.000 toneladas de flores se exportaron desde Oriente en 2025.

Un futuro que florece

A pesar de sus atributos, Luisa Pulgarín cuenta que “la floricultura es un negocio que implica muchas variables”. Factores como la geopolítica, la tasa de cambio del dólar, el fenómeno del Niño o de la Niña y hasta el salario mínimo y la reducción de jornada sin incentivos gubernamentales son indicadores que afectan al sector. José Henao, desde su experiencia, explica que “han sido muchos factores muy seguidos que perjudican de forma importante; si bien hay unos inevitables, otros se podrían haber planeado mejor”. Aún con los retos, la CCAO ve a la floricultura con una buena proyección a futuro por su capacidad productiva, efecto sobre el empleo, formalización empresarial, exportaciones y redes de negocios. “La visión es seguir apalancando esta industria para que en el extranjero se sigan enamorando de nuestras flores”, reitera Luisa.

Foto: Manuel Saldarriaga.

Los insectos y hongos que las protegen Empresas como Flores El Capiro desarrollan sus propias soluciones biológicas con hongos e insectos para proteger sus cultivos y reducir el uso de productos químicos.



- Hongo Trichoderma: escudo natural para las raíces. Este hongo protege la planta de enfermedades causadas por otros microorganismos del suelo y favorece el desarrollo radicular. En Flores El Capiro, el Trichoderma se reproduce sobre granos de arroz inoculados, un método que facilita su transporte, conservación y reproducción.

- Hongo Beauveria: controlador biológico de insectos. Sus esporas se adhieren al cuerpo de plagas, las colonizan y eliminan, reduciendo la necesidad de insecticidas químicos.

- Crisopa verde: insectos liberados alrededor de los jardines. En su estado larvario, son depredadores naturales de plagas como los trips, una de las plagas más comunes.

La ruta de cultivos a gran escala

Cada empresa tiene rutas variables. Esta es la de Flores El Capiro. Producción de esquejes y enraizamiento: se cortan esquejes de plantas madre y se siembran en bandejas con sustrato abonado durante 11 días. Aquí reciben Trichoderma, hongo benéfico que protege sus raíces y favorece el desarrollo.

Foto: Manuel Saldarriaga

Plantación en campo: los esquejes enraizados pasan a las camas de cultivo para recibir fertilización, riego y manejo especializado. Luces de espectro rojo y azul estimulan su crecimiento y floración, y procesos como el desbotona concentra la energía de la flor.

Foto: Manuel Saldarriaga.

Cosecha: a las trece semanas, los crisantemos alcanzan su floración ideal, se descubren mutaciones que pueden ser llevadas a hibridación, las demás se cortan y seleccionan con parámetros de calidad según longitud, apertura, color y limpieza.

Foto: Manuel Saldarriaga.

Poscosecha: algunas flores se tinturan con aerosol o inmersión. Otras se clasifican, forman bouquets y empacan. La cadena de frío inicia con preenfriamiento a 1 °C o 2 °C y luego se almacenan en cuartos fríos o neveras hasta llegar a su destino.