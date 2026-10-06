Flores que cruzan el cielo: así es el negocio que mueve US$ 380 millones en el Oriente antioqueño

Crisantemos, hortensias, pompones y lirios son algunas de las flores que sobrevuelan los cielos del Oriente antioqueño. Lo que hace más de 50 años comenzó como jardines ornamentales hoy es una industria con exportaciones de 80.000 toneladas traducidas en USD 380 millones a nivel regional, según datos a 2025 de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA).
Detrás de las cifras existe una industria altamente tecnificada que le apuesta a la sostenibilidad, desarrollo científico y capacidad logística. Esta es la radiografía de las flores del Oriente.