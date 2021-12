Sentado en la acera del frente de donde el cubano William y su esposa Marlene hacen fila para un tiquete a Capurganá, al lado de un mercado en el que un migrante puede conseguir una carpa, un par de botas, ollas, colchones, linternas y muchos dólares para el cambio, el cabo primero Núñez Pérez, del Batallón José Trinidad Morán, del Ejército Venezolano, vende accesorios para celulares. Necesita conseguir 350 dólares que le cobran los guías en Acandí, Chocó, para llevarlo a cruzar el Darién hasta la frontera con Panamá, y de ahí llegar a Estados Unidos, donde pedirá el asilo político.

Vestido con una camisilla roja, de pantaloneta blanca, chanclas y un tatuaje de flores y cruces que le cubre todo el brazo derecho, Núñez narra que tuvo que salir de Venezuela con toda su familia porque le hicieron varios atentados.

Me hicieron seguimientos, me tomaban fotos y hasta quisieron quitarme la vida" — Núñez Pérez

“Me hicieron seguimientos, me tomaban fotos y hasta quisieron quitarme la vida”, cuenta, y enseña los nudillos de sus manos afectados por las esquirlas de los ataques.

Acosado por el temor de terminar en la cárcel o torturado, una noche se levantó en medio de la penumbra y alistó unas pocas maletas.

Tomó a sus hijos, a su esposa y a sus dos perros y se encaminó a las trochas que lo llevaron hasta Cúcuta, Norte de Santander, una de las fronteras por las que han entrado a Colombia más de 1.700.000 venezolanos, según registros de Migración Colombia.

Salió hace dos años y se recorrió todo el territorio colombiano buscando una estabilidad económica, pero hoy, después de tantas travesías, de dormir bajo un puente y hasta pedir comida como le tocó hacer en Medellín, y con la rabia carcomiéndole, quiso enviarle un mensaje al actual presidente venezolano.

“Nosotros como militares y reservistas salimos de nuestro país por la situación y la economía en que nos tienes tú ahorita. Maduro, el presidente Chávez siempre apoyo el pueblo y eso es lo que tú no estás haciendo, estás acabando con la vida. Por acá te estoy enviando este mensaje: no cuentes conmigo para una reserva para hacer tanta maldad y tantas facultades como la que estás haciendo tú y Diosdado Cabello”, expresa Núñez mientras se muerde los labios y esquiva la mirada para que sus hijos que juegan en la playa, y su esposa que arregla la carpa, no lo vean llorar.