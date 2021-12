Son cuatro horas de camino por donde no hay vía y cada rama saliente de un árbol es una agarradera en una ruta donde el paso se mide para no terminar desparramado metros abajo. A medida que se avanza por esa pared de lodo, el corazón bombea tan fuerte que los latidos se sienten en las sienes. El sudor arde en los ojos y las piernas se engarrotan, se encogen, duelen. A las 5:00 p.m. está oscuro. Los altos árboles no dejan filtrar la luz del sol. Parece de noche. Los migrantes han llegado al descansadero 4, un claro en la selva abierto a punta de machete que en cuestión de minutos se llena de carpas con caminantes listos a descansar.

En las noches no hay paz en la selva. Por eso se hace eterna pese a que dura poco porque a las 5:00 a.m., aún oscuro, “anale” hace su aparición. Los foráneos se levantan ojerosos, agotados. No hay agua para lavarse ni los dientes ni la cara.

- ANÉCDOTA -

UN “BICHO” ME INFLAMÓ LA MANO

“Durante el recorrido por el Tapón del Darién, un insecto que desconocemos pico mi mano izquierda. No me di cuenta cuando sucedió, ese día llovió mucho y me puse una chaqueta impermeable. Durante el tramo caminado sentía una presión fuerte en el brazo izquierdo, pero como la lluvia arreció, no saqué la mano de la chaqueta. En el primer descansadero, un claro en la selva usado para dormir, me quité la chaqueta y vi que la mano estaba muy inflamada. Algunos de los guías me dijeron que pudo ser la hormiga conga que me picó, pero otros desestimaron esa hipótesis porque dicen que esa picadura da mucha fiebre y diarrea, y no me pasó. La mano se desinflamó sola.”