Hemos llegado a la tercera y última entrega de la serie Forjadores. En cada una de las ediciones hemos querido desentrañar esos primeros chispazos que dieron vida a cada una de las empresas que hoy nos llenan de orgullo.

En la primera entrega presentamos las empresas más grandes y tradicionales. En la segunda nos detuvimos en aquellas que pueden no ser tan grandes pero que también están en el corazón de los antioqueños. Y en esta tercera entrega, tenemos nuevas historias de las ‘tradicionales’ y las del ‘corazón’, pero también traemos emprendimientos de vanguardia, con nombres que a veces todavía no son tan conocidos para todos pero que no solo tienen el ADN del espíritu emprendedor antioqueño, sino que ponen a Medellín en el radar de las ciudades que van un paso adelante en las nuevas industrias.