–Es impresionante el punto que yo veo ahí y que he insistido mucho y es que Memoria de mis putas tristes no es un buen cierre para la obra de García Márquez, y él hizo el esfuerzo de escribir más. En 2007 le dijo a un amigo que seguía trabajando en esta novela de amor, tres años después de la publicación de Memoria de mis putas tristes . Y ya no era capaz, a la novela le faltan detallitos para pulir, incluso uno ve en el manuscrito que cambia palabras y elige otra y es muy bonito ese proceso de ver cómo García Márquez iba mejorando. Desde que él escribió en Cien años de soledad, a él lo elogiaron mucho por su capacidad para crear personajes femeninos, y él decía que eso lo jodió porque a partir de ese momento ya él era muy consciente y las mujeres o los personajes femeninos no le salían tan natural. En esta novela se siente más natural, es el personaje central. Es la primera vez que una mujer es el personaje principal de su novela. Entonces, entre una novela que lo ha puesto como objeto de tantas críticas, Memoria de mis putas tristes –además de ser un tema muy peligroso y muy escabroso, se trata de un hombre de 90 años comprando una niña–, en esta novela García Márquez reivindica a la mujer, su libertad, su dignidad. Es un cierre mucho más digno para la obra de García Márquez.

–Realmente se sabía que existía la novela, él ya había publicado dos capítulos, y él siguió trabajando en la novela hasta 2004. En esa época salió un informe de lectura de la agencia literaria de Carmen Balcells, que está en el mismo folder, que prácticamente la enterró. Decía que era un cuento alargado, muy repetitivo: la historia es la de esta mujer que cada año va a llevarle flores a la mamá a una islita que está cerca de donde viven, y empieza cuando ella decide acostarse con un desconocido. Ella solo había estado con su esposo, tiene dos hijos, una familia muy estable, es decir, no es que esté mal con su marido, pero sale y decide sentir esa libertad en ese viaje. Lo curioso es que en ese primer encuentro hay un desencuentro porque el hombre en la mañana le deja un billete encima del libro de Drácula. El hombre pensó que ella era una prostituta. La historia del billete es muy simpática porque ella carga ese billete y se siente culpable. Hay un momento en el que quiere gastárselo, pero no es capaz, y uno de los hilos del relato es la historia de los 20 dólares que le dejó este hombre. Ella sigue volviendo cada año, una vez se va con un tipo medio mafioso en una camioneta supermoderna y se acuestan y después ella viendo las noticias descubre que ese tipo era un criminal muy buscado y que sospechan que había matado a varias mujeres.

En agosto nos vemos es la última novela que escribió Gabriel García Márquez: está guardada en el Archivo Gabriel García Márquez de la Universidad de Texas, inédita, acompañada por unos pocos lectores que pasan por ahí, y por manuscritos, documentos personales, fotografías y cartas comprados en 2014 a la familia de García Márquez. Su familia había decidido no publicarla: más de diez años con un no encima. Entonces el año pasado se publicó el artículo del profesor Gustavo Arango, La soledad de las palabras: en defensa de la novela póstuma de Gabriel García Márquez, y En agosto nos vemos será un libro público en 2024. Leer otra vez a García Márquez, aunque ya no esté.

Permitirle a García Márquez que cierre su obra con una perspectiva femenina es un acto de justicia. La decisión de no publicar la novela fue presentada a la opinión pública como una prueba del poco interés de su familia en obtener ganancias fáciles con su legado. La novela fue descrita como un trabajo inacabado que no estaba a la altura del resto de la obra de su autor. Pero esa falta de interés en obtener ganancias con su legado se contradice con la cantidad de refritos y raspados de olla que se han publicado desde la muerte del Nobel colombiano y, de manera más dramática, con la manera tan deportiva con que se ha ignorado su determinación de que Cien años de soledad no fuera llevada al cine o la televisión.

Con una arrogancia que delata su inexperiencia, el autor del reporte ofrece una síntesis empobrecida de la historia. Consciente de que no puede ser completamente desdeñoso, se permite elogiar como una afortunada sutileza de la trama el hecho de que Ana Magdalena se arroje a su infidelidad periódica a pesar de tener una relación feliz con su esposo. Hace un elogio tibio y protocolario del estilo. Menciona ecos de “El corazón delator”, el cuento de Edgar Allan Poe, en el pasaje donde la culpa parece conducir a la protagonista a revelar su secreto. Pero fulmina cualquier posibilidad de publicación al describir la novela como un cuento repetitivo y alargado. Su estrechez es más notoria cuando opina que En agosto nos vemos es una novela inferior a Memoria de mis putas tristes. En su reporte no menciona ninguna otra novela de García Márquez y, por la manera como ignora las resonancias que hay en ella, es posible poner en duda que las conociera.

pero al tiempo la familia dijo que no, que esa novela no estaba completa. Realmente la opinión la tomaron de esa lectura que está ahí mismo en el archivo, y fueron ocho años, desde 2014 hasta 2022, que iban los críticos y algunas personas la leían o se asomaban, pero no le prestaban mucha atención. Lo primero que hice al llegar a Texas fue pedir la novela y me la leí en un día. No es larga, es como Memoria de mis putas tristes , unas 150 páginas, y yo leía y decía, pero por qué esta novela está aquí encerrada, tan sabrosa esta historia, tan bonito el personaje de esta mujer. Además es una novela que tiene mucho de música, García Márquez era melómano y en las otras novelas no exploró ese territorio. Ella se llama Ana Magdalena Bach, como el compositor que es el favorito de García Márquez. Él decía que a la isla desierta se iba a llevar los libros de la música de Bach. Y los encuentros son muy interesantes, por ejemplo hay uno con un muchacho que se lo lleva al cuarto, y cuando ya termina todo, el pelado le cobra. Otro equívoco. También hay ocasiones en que pierde el viaje y ella se angustia mucho y dice que perder un día es como perder un año. La última vez se va con un tipo y al final este le dice que él es obispo. Al día siguiente va y desentierra los huesos de la mamá y se los lleva para la casa, que es la misma imagen de Rebeca, en Cien años de soledad, cargando los huesos de sus padres en una bolsa de lona.. En ese artículo de México yo decía que lo único que dijo ese lector que la enterró es que era un cuento alargado, repetitivo, y aquí hay una cantidad de conexiones con la obra completa de García Márquez que es casi una obligación publicarla.

Para Gustavo todo empezó cuando estaba terminando un libro en inglés sobre el Nobel Colombiano. Tenía esa idea que de él han escrito en inglés los americanos o los europeos, y quería que un colombiano les presentara al escritor de El coronel no tiene quien le escriba. Empezó a escribir Perspectives on the life and works of Gabriel García Márquez, en el que hace un mapa general de su vida y obra, un repaso sobre por qué es significativo y cómo rompió con los paradigmas en un país donde generalmente los escritores eran bogotanos, de familias tradicionales y de poder, y él nace en un pueblito perdido; hace también un capítulo sobre los temas de sus obras y un estudio sobre Cien años de soledad, tiene la correspondencia con Fuentes, su incursión en la no ficción e incluye un recuento de las enseñanzas de un taller del escritor de Aracataca en el que Gustavo estuvo y tomó tantos apuntes como pudo. Hay además un encuentro curioso con una actriz brasileña y que inspiró El avión de la Bella Durmiente , y que ella cuando se dio cuenta de que la historia que le había contado en un avión había terminado en un cuento, buscó a Gustavo para contársela.

–Sí. Él no llegó a esa versión final de corregir los detalles, ya no era capaz. Incluso yo empiezo el artículo hablando del rechazo, pues es una persona de 80 años con las capacidades ya disminuidas y que le digan ‘no, esta novela no’, y él la quería seguir, de hecho estuvo tres años más tratando de terminarla. Esos intentos también están en el Archivo. Hay capítulos que tienen versiones distintas, y ahí por ejemplo el editor va a tener que cotejar. Esta novela tiene un cierre y el capítulo final está claro, es una historia redonda. A mí me impresionó mucho el paso del primer borrador a la versión que hay ahí del capítulo final: el primer borrador es como de una persona con una nube, decía ‘fulanita debe ir a tal parte’, ‘fulanita debe hacer esto’, pero una cosa básica que no se explica uno cómo de esas noticas salió ese capítulo final, y ahí es donde uno nota el esfuerzo que este hombre hizo tratando de terminar esa novela, y la terminó. Hay una imagen muy bonita que es el momento en el que están desenterrando a la mamá y Magdalena se ve reflejada como en un espejo y se siente vista desde el más allá.

–No es claro que García Márquez no quisiera publicarla

–Yo no me imagino y no encuentro evidencia en ningún lado de que él dijera no la quiero publicar. Él trató y trató hasta que ya no pudo más. Es muy distinto a los testamentos traicionados en donde alguien dice no me publiquen esta novela. Él no, él siguió y hay testimonio de que en 2007 todavía les hablaba a los amigos de esa novela. Él la quería terminar y no encontró el apoyo.

–A vos no te pareció lo que dijo ese lector de la agencia

–Primero, lo del cuento alargado... A mí me ofrecen un cuento alargado de García Márquez y lo tomo sin preguntar. Ese lector está desconociendo quién es el que te está ofreciendo un cuento alargado, si fuera un cuento alargado, porque no. Y sobre lo de las repeticiones, si fuera así, García Márquez no hubiera publicado Cien años de soledad, donde pasa lo mismo generación tras generación. Además, la única referencia que hace a otras novelas es a Memoria de mis putas tristes, no hace referencia a Cien años de soledad ni a El amor en los tiempos del cólera. No creo que ese lector tuviera el panorama completo de la obra de García Márquez.

–Hay quienes la han leído y dicen que no le da la talla a lo que estamos acostumbrados de García Márquez, pero vos decís que no hay que compararla con Cien años de soledad, ni esperar que sea un Cien años de soledad, sino verla como una novela de sus últimos años, de cierre.

–Pienso que muchos lectores de García Márquez quedamos sintiendo que nos apagaron el switch y la última novela quedó siendo Memoria de mis putas tristes que es tan problemática y que ha dado pie un poco a que se descalifique el conjunto cuando realmente García Márquez tiene una cantidad de méritos. Por ejemplo, en cuanto al tema particular de la mujer es un autor muy sensible a la perspectiva femenina, fue un hombre criado entre mujeres y tiene una sensibilidad muy particular.

–Y aunque no se pueda juzgar como un Cien años de soledad, ¿sí se siente que es una novela de García Márquez?

–Uno siente un García Márquez ya maduro, y también podríamos preguntar qué García Márquez es. No es el de Cien años ni es el El del Otoño del patriarca, pero seguía siendo un autor de imágenes visuales muy bonitas, de un lenguaje con mucha plasticidad. Eso está ahí. También el giro, la elección de la palabra.. Ese tipo de cosas que son como marca del autor.