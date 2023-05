Cada vez que la maestra Blanca Uribe se acerca a un piano que no conoce espera lo peor: que suene espantoso, que esté desafinado, que chille o que... Sin embargo, le basta con una hora —a lo sumo hora y media— a solas con el instrumento para saber si debe acariciar el teclado o atacarlo con fuerza. “Siempre pido un tiempo para ver si el instrumento y yo nos vamos a hacer amiguitos”, dice en la sala de ensayos de Ibercademy, en el bloque 1 del centro comercial Mayorca.

Está aquí para ajustar los detalles del concierto del 11 de mayo en la UPB en el que se presentará al público Una vida al piano, el libro que relata su biografía, la de una de las pianistas más importante de Colombia. En esas páginas, la maestra hace un repaso de la trayectoria musical que comenzó en 1951 y la ha llevado a los más destacados escenarios del circuito mundial de la música clásica.

En este concierto la maestra tocará por primera vez en público su propio piano, el mismo que ella escogió en 1968 en Hamburgo gracias a la generosidad del filántropo Diego Echavarría. De ese instrumento en particular la maestra lo conoce todo: la presión de las teclas, la fuerza de los pedales, el temblor de las cuerdas internas. “Ya no tengo disculpas. Mis colegas me han dicho: si el concierto no me sale bien, ya no es culpa del piano”, dice y suelta la carcajada.

En esta ocasión interpretará dos piezas: el concierto para piano op, 16, del compositor noruego Edvard Grieg, y la suite Cuadros de una exposición, del ruso Modest Músorgski. Esa noche la acompañarán los músicos de la Orquesta de Ibercademy y la dirección estará a cargo de Ana María Patiño, uno de los emergentes talentos antioqueños de la dirección de orquestas.