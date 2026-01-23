“Padecía de una fobia anticatólica y con este libro ya no la padezco”: Javier Cercas

El inicio del libro más reciente del español Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo (Random House, 2025), parece una de esas películas a las que se opondría el Vaticano al instante: “Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz (...) pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna”.
No fue una película. Sucedió meses antes de que el papa Francisco muriera por iniciativa del propio Vaticano. El aclamado novelista, autor de los bestsellers Soldados de Salamina o Anatomía de un instante, hizo esta historia que es una mezcla de crónica de viaje, reportaje y novela, como él mismo reconoce. Es, realmente, un experimento por entender el sentido de la vida a través de la religión, pero que usa como pretexto el tipo de iglesia que quiso dejar el argentino Bergoglio.
