“La literatura contiene todas las artes”: Tomás González

Publicada en 1983, la novela Primero estaba el mar, de Tomás González, cuenta la historia de una pareja que decide abandonar la ciudad para encontrarse a sí misma en la selva. Escrita y publicada en el momento de mayor esplendor internacional de Gabriel García Márquez, la ficción transcurre en un universo ajeno al de Macondo. Esto, que hoy resulta una obviedad, fue una empresa en la que fracasaron varios escritores colombianos. Por ese motivo, la novela se ha convertido en uno de los emblemas de la narrativa posterior a Cien años de soledad y en una contraseña que identificaba a los lectores curiosos. Me explico: a principios de milenio, uno identificaba al lector con varios libros encima porque ya había transitado por las páginas de Primero estaba el mar. El libro y su autor eran uno de los secretos mejor guardados de nuestras letras.
