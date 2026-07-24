Son casi tres décadas de historia, amor y miles de huellas recorriendo Medellín. La Caminata Canina y de Mascotas de Tierragro celebra este año su edición número 27, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad y el encuentro que, año tras año, da apertura oficial a la Feria de las Flores. Lo que comenzó como una iniciativa para promover el bienestar animal hoy reúne a miles de familias que encuentran en sus perros un motivo para compartir, cuidar y celebrar.
Esta edición demuestra que, después de 27 años, el evento sigue evolucionando con un propósito claro: poner el bienestar de los animales en el centro de cada decisión. Más que una caminata, será una gran jornada de bienestar que culminará en un evento pensado para ellos y para quienes los consideran parte de su familia.
Con ese propósito, Tierragro implementó importantes cambios para ofrecer una experiencia más segura y respetuosa con los animales. Desde hace cuatro años se eliminaron las tarimas y las bandas musicales, reduciendo los estímulos sonoros que pueden afectar la sensibilidad auditiva de los animales. También se decidió no permitir disfraces, priorizando siempre su comodidad y bienestar.