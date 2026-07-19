Mientras el mundo iba al ritmo del mundial Alemania 2006, el martes 27 de junio de ese año, el quirófano número uno de la sede de IQ InterQuirófanos, ubicada en la Torre Intermédica de Medellín, se preparaba para su primera cirugía mamaria. Un grupo de 15 profesionales entre anestesiólogos, cirujanos, grupo de enfermería y personal biomédico estaban reunidos sintiendo la alegría de ser parte de un nuevo hito para la ciudad, en un procedimiento médico que se extendería por dos horas. El espacio de este quirófano tenía una característica poco común para la época: ventanales grandes que permitían la entrada de luz natural. Encargado de la intervención estaba el Dr. Juan Carlos Vélez Lara, actual accionista y presidente de la Junta Directiva: “Estábamos rompiendo un hito al hacer cirugía plástica, estética y ambulatoria en una unidad dedicada, con luz natural y con la primera historia clínica electrónica del país en tiempo real para anestesia. Fue muy emocionante”, cuenta Vélez sobre el día inaugural de este proyecto que se había empezado a consolidar dos años antes por 4 cirujanos que transformarían la visión de la cirugía plástica en la ciudad.

Su infraestructura y acreditación internacional

Desde sus planos iniciales, la clínica implementó corredores perimetrales para establecer flujos unidireccionales de circulación, un modelo arquitectónico que busca disminuir los flujos cruzados y el porcentaje de infecciones. Para la época también era una novedad en las unidades quirúrgicas. Según Vélez, esta decisión espacial ha marcado una guía al reto principal de la institución en estas dos décadas: mantener los estándares de seguridad en la atención. “Uno de los lemas que tenemos en la clínica es que ni la seguridad ni la calidad se negocian. Por eso, las inversiones en tecnología y en recursos humanos ascienden a miles de millones de pesos anuales pensando solamente en proteger la vida y la seguridad del paciente. Ese es el reto que tenemos todas las instituciones de salud para minimizar riesgos y complicaciones”, explica el Dr. Vélez. Este enfoque derivó en la obtención de la acreditación de la Joint Commission International (JCI) a finales de 2024. Tras la auditoría de cerca de 1.500 procesos internos, IQ InterQuirófanos se convirtió en una de las primeras instituciones en su categoría en el mundo certificada por JCI. En el país esta certificación, solo la tienen ocho instituciones médicas.

Proyección corporativa

Se proyecta el crecimiento de la clínica hacia la incorporación de sistemas robóticos y de tecnología de vanguardia en las diferentes especialidades quirúrgicas, así como la expansión progresiva de su modelo de atención a nivel nacional e internacional. De esta manera, aspira a consolidarse como uno de los principales centros de excelencia quirúrgica de Latinoamérica, fortaleciendo la innovación en cirugía segura. Al hacer un balance de la trayectoria, el Dr. Vélez enmarca el impacto más allá de las cifras operativas: “Se dice que la cirugía plástica no solamente opera el cuerpo, sino que transforma el alma del afligido. Son más de 145.000 vidas transformadas”.

Diversificación de especialidades y turismo médico

Aunque la clínica nació con una vocación orientada a la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, su portafolio clínico actual abarca 14 especialidades de baja y mediana complejidad, entre las que se incluyen urología, cirugía bariátrica, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía general. Esta diversificación responde a la necesidad de brindar una cobertura más amplia y está respaldada por la conformación de centros de excelencia operados por especialistas de proyección global. Tal es el caso del Dr. Juan Diego Mejía, a quien la institución destaca como uno de los referentes mundiales y conferencista internacional en cirugía de nariz. Asimismo, el centro realiza intervenciones en cirugía urológica y bariátrica de la mano de expertos reconocidos a nivel latinoamericano” por internacional. El modelo de trabajo integra a más de 70 cirujanos aliados y 46 socios, en un equipo de 180 colaboradores directos. Desde el personal administrativo, el equipo de enfermería, los médicos especialistas y los anestesiólogos, la institución resalta el compromiso continuo de su talento humano, que hace posible la atención de un promedio de 900 pacientes intervenidos quirúrgicamente al mes. Adicional de los cerca de 10.000 pacientes que se intervienen al año, entre el 18% y el 20% provienen del extranjero. Estas visitas representan un derrame económico para la ciudad, pues son estadías que rondan los 15 días.

Radiografía de su operación

- 2 sedes estratégicas.

- 145.000 pacientes han sido atendidos en estas dos décadas.

- 13 quirófanos dotados de alta tecnología.

- El compromiso de la institución también trasciende el ámbito social a través de la Fundación IQ Te Quiere, creada por IQ InterQuirófanos, gracias a la cual más de 1.600 niños han recibido procedimientos quirúrgicos gratuitos que han contribuido a mejorar su calidad de vida.

- Más de 16.000 pacientes internacionales atendidos.