Cincuenta años de Nosotras transformando la educación menstrual en Colombia

La mayoría de las mujeres recuerda con claridad el día de su primera menstruación. A veces llega en medio de un recreo, otras en la casa o en un salón de clases. Para muchas, ese instante está marcado por la confusión, la vergüenza o el miedo: la ropa manchada, la pregunta silenciosa de qué hacer, el temor de que alguien más se dé cuenta. Durante décadas, ese primer encuentro con el ciclo menstrual estuvo rodeado de secretos y tabúes que hicieron sentir a generaciones de niñas inseguras frente a un proceso natural.
En Colombia, una marca ha querido cambiar esa historia. Desde hace 50 años, Nosotras no solo ha ofrecido productos de higiene íntima, sino que ha construido un camino de educación y acompañamiento para que hablar de la pubertad y la menstruación no sea un motivo de vergüenza, sino de confianza.