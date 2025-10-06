Lo que comenzó como el sueño de don Manuel Mosquera Moreno y un grupo de 30 loteros, que por los años cuarenta confiaron en el sistema solidario para salir adelante con sus familias, hoy es un hecho cumplido que llega a sus 80 años convertido en Coopetraban, cooperativa de ahorro y crédito que cuenta con más de 67.300 asociados.
Don Manuel Mosquera Moreno lideró Coopetraban hasta 1970. Diez años después, su hijo, Manuel Mosquera Osorio, asumió la gerencia con el compromiso de continuar el legado de su padre y mantener viva su filosofía. “Mi padre decía: los negocios se hacen con ética, que beneficien tanto a la organización como a sus asociados”, resaltó y destacó que lo más valioso de este camino han sido los beneficios entregados, como los créditos de vivienda y los empleos generados, que han transformado vidas y fortalecido comunidades.