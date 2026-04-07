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La institución incorpora el sistema quirúrgico CORI para reemplazo de rodilla, una tecnología que mejora los resultados clínicos y marca un hito en la cirugía ambulatoria en Colombia.

  • CORI posiciona a la ortopedia nacional en un escenario de medicina de alta precisión. FOTO: CORTESÍA
    CORI posiciona a la ortopedia nacional en un escenario de medicina de alta precisión. FOTO: CORTESÍA
hace 30 minutos
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La Clínica del Campestre consolida su apuesta por la innovación en salud con la incorporación del sistema quirúrgico robótico CORI, una tecnología de alta precisión para el reemplazo articular de rodilla que la posiciona a la vanguardia de la cirugía ambulatoria en Colombia.

El sistema robótico CORI funciona como un navegador que muestra la ruta para ser más preciso, requiriendo menos disecciones de tejidos blandos y menos trauma quirúrgico. Esta herramienta hace que las cirugías sean más precisas, reproducibles y adaptables a cada paciente.

El reemplazo de rodilla es una cirugía que puede registrar hasta un 20% de insatisfacción entre los pacientes. Por ello, el sistema quirúrgico robótico CORI es una herramienta clave, ya que busca reproducir de forma más fiel la anatomía natural de cada persona, con el potencial de mejorar los resultados funcionales.

“Nuestra primera paciente operada con este sistema llegó al control sin necesidad de soporte externo. Además, alcanzó un rango de movilidad cercano a los 100 grados en la primera semana del postoperatorio, un avance que tarda hasta un mes en lograrse”, explicó Juan Felipe Fernández, ortopedista del módulo de rodilla.

Un hito para Antioquia

El equipo médico de la clínica se preparó durante los últimos dos años en su uso, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más precisa. Este proceso implica un entrenamiento especializado en el que el conocimiento del cirujano es fundamental, ya que es quien guía y adapta la tecnología.

“La cirugía robótica se traduce en una mayor supervivencia de los implantes y en una menor tasa de revisiones, lo que también disminuye los costos para el sistema de salud. En Colombia, esto nos acerca a estándares internacionales”, afirma Carlos Augusto Rodríguez, ortopedista del módulo de rodilla.

La Clínica del Campestre reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia médica. Su apuesta por integrar tecnología de alta precisión con talento humano especializado la consolida como un referente en el sector salud, no solo en Antioquia, sino también en el país.

*Contenido realizado en colaboración con Clínica del Campestre.