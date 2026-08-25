Hay un lugar en la virtualidad donde emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de todo el país pueden encontrar empaques para sus productos. Ese sitio es la plataforma de e-commerce de Smurfit Westrock, líder en soluciones de empaque innovadoras y sostenibles a base de papel. Desde allí, los emprendedores pueden convertir sus ideas en soluciones de empaque que protegen sus productos y acompañan el crecimiento de sus negocios.

La nueva tienda virtual es su compromiso con el ecosistema emprendedor. Un sitio accesible que rompe barreras reservadas a las grandes empresas. Se pueden hacer pedidos desde 20 unidades y personalizar con impresión digital a partir de 50.

La compañía desarrolla cada una de las referencias disponibles —cajas y bolsas de papel en medidas estándar— con la misma calidad que ofrece a multinacionales y empresas exportadoras, lo que garantiza resistencia, presentación y sostenibilidad.

“Como compañía, atendemos habitualmente a clientes industriales con grandes pedidos. Sin embargo, constantemente se acercaban pequeñas empresas solicitando nuestra calidad y sostenibilidad, pero necesitando volúmenes de 50, 100 o 500 empaques”, explica Andrés Felipe González López, líder de Experiencia Digital de la Tienda Virtual de Smurfit Westrock.

Además, agrega: “Las MiPymes representan la base de la economía en Colombia, creamos un modelo logístico interno que les permite acceder a esa misma calidad e innovación”.