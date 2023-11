Publicación pagada por GreenLand

Comunicado a la opinión pública

Precisiones acerca de los señalamientos de algunos medios de comunicación en contra de Banacol.

GreenLand es un Grupo agroindustrial colombiano propiedad de inversionistas extranjeros quienes desde hace más de 40 años han invertido y apostado por el desarrollo social y económico de las regiones donde opera, especialmente del Urabá antioqueño, trabajando de la mano de los sindicatos y de la institucionalidad local, regional y nacional.

El Grupo GreenLand nació de la integración y consolidación de sus negocios, dividido en tres líneas principales: Producción Agrícola del que hace parte Banacol), servicios logísticos y portuarios y producción industrial. Cuenta con un equipo humano de más de 5.000 personas con contratación directa y más de 10.000 indirectos, siendo la generación de empleo formal y digno uno de los principales aportes de la empresa a esta zona del país.

Dado el compromiso con un actuar transparente y ético, GreenLand rechaza de manera contundente las acusaciones y señalamientos que algunos medios de comunicación están realizando, perjudicando su buen nombre; por lo tanto, tomará las medidas necesarias para exigir el ejercicio de un periodismo ético y responsable y defender su reputación.

1. En relación con las insinuaciones de posibles nexos de Banacol con actividades de tráfico de estupefacientes, precisa que:

· El Grupo GreenLand manifiesta su rechazo total frente a las actividades de narcotráfico desarrolladas por grupos ilegales tanto para la región como para el país. Estas acciones generan un impacto negativo para la gestión empresarial y el posicionamiento de Colombia.

· Desde el inicio de sus operaciones Banacol ha trabajado permanente y articuladamente con las autoridades locales, nacionales e internacionales, entre ellas la Policía Antinarcóticos, la Policía Nacional, la Armada, el Ejercito Nacional, los departamentos de seguridad de USA y los delegados para el control de narcotráfico en las Embajadas de Reino Unido, Francia, Italia y USA, con el fin de atacar decididamente un flagelo que ha azotado a la región de Urabá y al país como lo es el narcotráfico, en la búsqueda de asegurar que el desarrollo de sus operaciones se realice con total legalidad alineado con la regulación nacional e internacional e incluso aportando elementos e insumos que trascienden la normatividad.

· Adicionalmente, la empresa ha definido e implementado políticas de seguridad que establecen el control, verificación y revisión de antecedente penales y judiciales tanto de su equipo de trabajo como de sus proveedores y clientes.

· Así mismo, ha establecido, de la mano de las autoridades locales y nacionales con presencia en Urabá, estrictos protocolos de seguridad que han permitido prevenir, controlar y coordinar con autoridades de antinarcóticos cada parte del proceso logístico y de carga portuaria. Para ello cuenta con más de 1.100 cámaras de videovigilancia entre las fincas y la terminal. También la Policía Antinarcóticos, la Policía Nacional y, de requerirse el Ejército Nacional, desarrollan inspecciones y actividades de control en cada uno de los espacios de las instalaciones portuarias.

· Banacol, así como el resto de las compañías del Grupo, cuentan con la más moderna tecnología en términos de seguridad, lo que contempla desde un sistema de vigilancia, monitoreo y rastreo por GPS en cada uno de los espacios del Puerto y de los camiones de carga que trasportan la fruta, hasta el uso de cercas virtuales y candados electrónicos para los contenedores. Estos protocolos que cumplen con la normativa nacional e internacional le han permitido a la empresa obtener certificaciones como BASC y PBIP, las cuales respaldan el desarrollo de una operación segura, controlada y de alto nivel.

· No obstante, todas las medidas e inversiones del propósito de garantizar una carga segura a hacia los mercados, somos víctimas del flagelo del narcotráfico como lo son todas las empresas exportadoras y no es aceptable bajo ningún aspecto que se vincule a la Compañía con acciones que estén al margen de la ley, especialmente como esta que tanto daño le ha hecho al país.

· Banacol no ha sido investigada por ninguna autoridad judicial nacional ni internacional sobre delitos relacionados con narcotráfico tal como insinúan en las publicaciones.

· Banacol, reitera su compromiso -como parte de su ADN corporativo- de velar y garantizar que toda su operación cumpla con lo que estipula la ley, y se haga en el marco de sus políticas de ética, transparencia y buen gobierno corporativo.

2. En relación con los señalamientos que han circulado en medios de comunicación internacionales y nacionales en torno a la supuesta financiación hecha por la empresa Banacol hacia grupos al margen de la ley en Colombia, la compañía informa que:

· Banacol no está ni ha estado vinculada a ningún proceso penal relacionado con este asunto. El proceso que se inició en el 2008 se adelantó en contra de personas naturales que hoy no tienen ninguna relación con Banacol. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado la culpabilidad de ninguno de ellos, y estamos seguros de que van a poder reiterar su inocencia dentro del juicio que corresponda. Actualmente, también se investigan a otros funcionarios relacionados con diferentes empresas bananeras colombianas.

· En el proceso se revisa un cuestionamiento sobre los supuestos pagos que se realizaron a favor de grupos armados al margen de la ley entre 1997 y 2004, y que fueron hechos por todas las compañías bananeras de Urabá a las llamadas Convivir, empresas asociativas de vigilancia creadas y fomentadas por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, las cuales funcionaron en la zona bananera del Departamento de Antioquia y tenían personería jurídica para operar, además, su existencia fue avalada por la Corte Constitucional de Colombia y la ONU en su momento.

En este contexto, es importante aclarar que Banacol nunca ha sido cuestionada judicialmente por las autoridades nacionales por acusaciones relacionadas con supuestos pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), toda vez que se ha demostrado que nunca lo ha hecho.

· Las Convivir, después denominados Servicios Especiales de Vigilancia, cuyo fin era ayudar a las autoridades con la recolección de información sobre los delincuentes, eran auditadas por las autoridades colombianas, especialmente por la Superintendencia de Vigilancia, las alcaldías municipales y las autoridades del ejército y la policía.

Cada dos años las autoridades encargadas les renovaban su permiso de funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos legales.

· Estos pagos de las Convivir no solo fueron realizados por las compañías bananeras, sino también por otros sectores económicos del país. En total, más de 400 Convivir fueron formadas en Colombia. Cuando el Gobierno le suspendió las licencias a todas las empresas, Banacol cesó los descuentos a los productores y los correspondientes pagos.

3. Acerca de la financiación de las campañas políticas, adicional a ser un derecho de cualquier persona natural o jurídica, la compañía lo ejerce con la firme convicción de contribuir a la democracia, siguiendo todos los procedimientos de verificación y documentación exigidos por la reglamentación electoral.

4. La gestión y operación de la empresa en el Urabá Antioqueño ha generado un impacto positivo en temas sociales, ambientales y económicos, por lo tanto, Banacol se permite destacar lo siguiente:

· Desde hace más de 40 años Banacol ha aportado al desarrollo social y económico del Urabá Antioqueño con un firme propósito: cultivar bienestar, transformar positivamente su entorno y contribuir a una actividad agroindustrial sostenible y responsable con el medio ambiente.

· La empresa ha sido uno de los principales aliados de la región para disminuir los índices de desempleo e informalidad, vinculando a la actividad del banano a más de 4.000 trabajadores directos y más de 8.000 indirectos, con salarios justos y competitivos.

· Además, genera bienestar para más de 15.600 personas de las comunidades de influencia en materia de educación, deporte y cultura, infraestructura comunitaria, salud y nutrición, como un aspecto ligado a su compromiso social en el territorio.

· También, impulsa y promueve el empoderamiento femenino y la igualdad de oportunidades a través del programa “400 mujeres”, con el que se busca doblar nuestra participación femenina y así formar y emplear una importante cantidad de mujeres con o sin experiencia en procesos básicos del proceso productivo del banano, gestión que hemos implementado de la mano de nuestros sindicatos y la UITA, aportando a su independencia y contribuyendo a su economía familiar, permitiéndoles profesionalizarse para cumplir sus metas.

· Su participación y relacionamiento con los diferentes actores de la región es relevante, especialmente con los sindicatos, con

quienes ha desarrollado una relación de largo plazo basada en el respeto, transparencia y trabajo conjunto.

· Estas cifras y hechos evidencian el compromiso de Banacol con Urabá, las comunidades y su equipo de trabajo, y reafirman su interés en continuar cultivando bienestar para la región y el país.