En el tercer trimestre del año la empresa de concesiones del Grupo Argos, Odinsa, continuó aportando a la competitividad del país y la generación de oportunidades. El trimestre marcado por el fortalecimiento de sus plataformas de inversión en infraestructura vial y aeroportuaria, dejó un balance de gestión positivo en sus concesiones y, especialmente, en la incursión de la compañía en un nuevo sector: infraestructura hídrica.
En el tercer trimestre de 2025 la utilidad neta consolidada cerró en $175.514 millones con una variación del 54,15% respecto al mismo período de 2024 con $113.858 millones. El EBITDA culminó en $194.202 millones, respecto a $133.588 en 2024, con una variación porcentual del 45% y los ingresos quedaron en $275.083 millones, en comparación a $196.222 millones en 2024, con una variación porcentual de 40,19%.
