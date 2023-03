¿Emprendi_miento?

Andrés se refiere al auge que ha tomado el término “emprender”, como si se tratara de una necesidad de hacerlo. Sin embargo, asegura que si se toma la decisión, hay que pensar, actuar y estar en función de esta todos los días. “Debes estar dispuesto a hacer inmersión total”, asegura, al explicar que este es un aspecto fundamental para tomar la decisión. Por otro lado, está la sensación de estancamiento en muchas personas, que sienten que no están progresando y caen en lo que él llama trampa del emprendi_miento, que es pensar que todos son responsables de lo que pasa, menos la misma persona. Y aquí hace una recomendación: antes de saltar al vacío, pregúntese: ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una idea y la llevó a cabo?, eso le ayudará a tener una perspectiva de lo que vendrá. Y, además, hay que cuestionarse por los momentos de estrés, pues al emprender, usted es el que debe manejar ese nivel de estrés, encontrar la solución y llevarla a la realidad.

De escasez y plenitud

Andrés también plantea la perspectiva de la plenitud y se pregunta que quién ha dicho que el éxito se determina por la capacidad de emprender. “Puedo ser feliz en una compañía creciendo y creciendo”. Lo dice, para que las personas no caigan en esa presión social que dice que si no montas un negocio no eres exitoso. “Es entender que la libertad de una persona no pasa por emprender, pasa por hacer lo que le gusta hacer”. También menciona que lo que se hace debe hacerse bien, ser creativos, innovadores y, a partir de ahí, “la persona decidirá si se queda en una compañía o no”. Otro punto es que si bien todas las personas tienen en el ADN la capacidad de emprender, la sociedad pareciera tener una línea discursiva de estudiar, graduarte, especializarte y emplearte. “Entonces nos empiezan a quitar toda esa capacidad creativa”, por ello, para finalizar, asegura que cree en la emoción para hacer las cosas. “Todos los seres humanos podemos llegar a ser muy exitosos en lo que nos propongamos”.

“La libertad de una persona no pasa por emprender, pasa realmente por hacer lo que le apasiona hacer”.

Andrés Cadena Guarnieri.