En las vastas tierras de América del Norte, los nativos americanos encontraron un tesoro rojo brillante que no solo llenaba sus estómagos, sino que también les proporcionaba innumerables beneficios para la salud. Desde 1550, los arándanos rojos, también conocidos como cranberries, se convirtieron en un elemento fundamental en la dieta y el estilo de vida de estas comunidades nativas. Consumidos frescos, molidos con harina de maíz o mezclados con caza silvestre y grasa derretida para crear el resistente “pemmican”, los arándanos rojos se convirtieron en un símbolo de supervivencia y prosperidad.

Fuente de vitaminas

Pero los beneficios del cranberry no se limitan a la historia antigua; la ciencia moderna ha confirmado su estatus como una superfruta. Los cranberries son ricos en vitamina C, vitamina D, vitamina A, hierro y potasio, y contienen compuestos antioxidantes como flavonoides y fitonutrientes. Estos componentes naturales no solo tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas que benefician la boca, el tracto gastrointestinal y el tracto urinario, sino que también ofrecen impresionantes beneficios cardiovasculares.

Más de 500 estudios científicos han explorado los múltiples aspectos de los cranberries, desde ensayos clínicos en animales y humanos hasta investigaciones epidemiológicas. Estas investigaciones han revelado que los cranberries son una fuente rica en bioactivos fenólicos dietéticos, especialmente flavonoides, que han capturado la atención de la comunidad científica por sus potenciales efectos positivos en la salud humana.

Entre los numerosos beneficios para la salud, los estudios en humanos han destacado especialmente el efecto beneficioso del cranberry sobre la salud del tracto urinario. Además, los investigadores continúan explorando sus posibles efectos en la salud bucal, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las respuestas glucémicas. Incluso se están investigando sus propiedades contra infecciones bacterianas como la bacteria Helicobacter pylori, responsable de enfermedades como la gastritis y la úlcera péptica.

Lea aquí sobre beneficios del cranberry para la salud