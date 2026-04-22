Elecciones presidenciales: CNE presentó estrategia para garantizar testigos electorales en el 100 % de las mesas

Para lograr este objetivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado a las 13 campañas en contienda por la Presidencia y la Vicepresidencia para que postulen sus testigos electorales y auditores de sistema. En alianza con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, dispuso una plataforma tecnológica que permite su postulación y acreditación, y que estará habilitada hasta el 24 de mayo a las 11:59 p.m. “Si bien la tecnología no define las elecciones, sí es una herramienta fundamental que permitirá llegar a más de 1,7 millones de testigos electorales”, afirmó el magistrado Cristián Quiroz, presidente del CNE. Se trataría de una cifra histórica, que superaría el millón de testigos registrados en las elecciones legislativas del 8 de marzo. El objetivo del CNE es que cada campaña tenga presencia, con testigos electorales, en todas las mesas en los 1.104 municipios de Colombia y en el exterior, “para que estas elecciones sean las más justas y transparentes de la historia”, dijo el magistrado.

+ de 1,7 millones de testigos electorales podrían participen en la primera vuelta.

Tecnología al servicio de la democracia

El gran aliado del CNE para garantizar legitimidad y trasparencia en las próximas votaciones es la Unión Temporal Actores Electorales 2026, quien ha dispuesto toda su infraestructura tecnológica para el proceso de postulación y acreditación de los actores electorales, pero también ha desarrollado la app Comitium en línea, herramienta para registrar observaciones y reportar el acta E-14 diligenciado por los jurados de votación en tiempo real.

App Comitium

El gerente de la Unión Temporal Actores Electorales 2026, Mauricio Llanos, explicó que durante la jornada electoral del 31 de mayo, los testigos electorales podrán reportar desde sus celulares, a través de la aplicación Comitium en línea, la información de la mesa que vigilan, notificar novedades y, al cierre de la jornada, capturar la imagen del formulario E-14 para repórtalo a su agrupación política. Añadió Llanos que, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), se busca dar mayor relevancia a los testigos electorales, cuyo papel había quedado rezagado. “El testigo es el ojo de las agrupaciones políticas y de las campañas en las mesas de votación”, señaló. Asimismo, indicó que se ha fortalecido el rol de los auditores de sistemas, que en las pasadas elecciones legislativas llegaron a 10.000, frente a los 186 registrados en las elecciones del 2022.

“La invitación a todos los colombianos es a que salgan a votar por la candidata o el candidato de su preferencia, pero que ejerzan su derecho al voto, porque de ello depende el futuro de su hogar, su municipio, su departamento y el país”, Cristián Quiroz, Presidente del Consejo Nacional Electoral.

Legitimidad y transparencia