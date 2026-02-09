Del 7 de febrero al 5 de abril, los visitantes podrán recorrer una exhibición inspirada en uno de los libros más vendidos y traducidos de la historia: El Principito, una obra que, desde la mirada inocente de un niño viajero por distintos planetas, cuestiona el mundo adulto y recuerda cómo, en medio de la prisa, el poder y las cifras, se suelen dejar de lado valores fundamentales como la empatía, la lealtad, el cuidado, la escucha y el compromiso con la comunidad.
La exposición, realizada de la mano de la agencia de diseño Intuit, tendrá lugar en el cuarto piso —Plaza Bosque— del Centro Comercial Los Molinos y busca resignificar el rol de los centros comerciales como espacios que, más allá del consumo, generan experiencias culturales y abren conversaciones sobre ciudadanía, convivencia y valores sociales.