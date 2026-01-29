Pico y Placa Medellín

Más allá del retiro inmediato, Protección impulsa las cesantías como un ahorro estratégico para construir bienestar y futuro.

    En el 2025, Protección abonó a las cuentas de sus clientes de cesantías 870 mil millones de pesos en rendimientos. Foto: Cortesía.
hace 1 hora
Las cesantías son ese ahorro que, por ley, consigna el empleador cada año a nombre de sus trabajadores equivalente a un mes de salario por cada año trabajado. Aunque la norma establece que solo se pueden retirar en casos específicos —como desempleo, vivienda o educación—, en Protección el enfoque va mucho más allá del retiro inmediato. Para este fondo de cesantías, el verdadero valor está en acompañar a las personas para que conviertan este ahorro en una herramienta de planeación financiera capaz de materializar sus sueños en el mediano y largo plazo.

El ahorro más importante

El dinero de las cesantías no se queda quieto. Protección aclara que los recursos se invierten en el sistema financiero con un propósito claro: “Poder entregarles a las personas unos beneficios en cuanto a rendimientos”, explica Ángela Maya, líder de Negocio de Ahorro y Retiro de Protección. Por esto, legalmente, las cesantías ingresan inicialmente a un portafolio de corto plazo, pensado para quienes podrían necesitar un retiro pronto, pero a partir del mes de agosto de cada año se trasladan a un portafolio de largo plazo, que busca mejores rendimientos y mayor crecimiento del ahorro.

Así, Maya expresa que “las cesantías son el ahorro más importante que tienen los colombianos por el valor y la recurrencia. El mejor vehículo para alcanzar las metas”. Además, este ahorro está disponible para los trabajadores independientes, quienes pueden construirlo por cuenta propia.

Esta visión la sustenta Protección con datos reales:

- 65% de sus clientes tiene ahorrado el equivalente a un salario mínimo.

- 24,2% ha acumulado entre 1 y 5 salarios mínimos.

- 8,2% entre 5 y 15.

- 1,6% entre 15 y 25.

- 0,9% entre 25 y 50.

- 0,33% más de 50 salarios mínimos.

Esto, según la entidad, evidencia un gran potencial para fortalecer el hábito de ahorro y aprovechar el recurso más allá del corto plazo.

Acompañamiento de Protección

Para Protección, el valor de las cesantías no está solo en el ahorro, sino en el acompañamiento que reciben las personas para administrarlo de manera consciente. Por eso, la entidad ha desarrollado un enfoque centrado en el bienestar financiero y en la construcción de proyectos de vida. “Nuestra invitación es a no retirarlas, al menos de que sea necesario, para que las mismas se conviertan en un mecanismo de ahorro”, insiste Ángela Maya.

Ese acompañamiento se traduce en asesorías personalizadas que parten siempre de los objetivos y sueños de cada persona, sea vivienda propia, educación, estabilidad financiera o proyectos familiares. A partir de ahí, el fondo pone a disposición herramientas como simuladores, asesoría especializada en vivienda y educación, y ejercicios financieros que permiten hacer cuentas claras y definir la mejor ruta para materializar esos sueños.

Sueños que, de la mano de este fondo, ya han cumplido muchos colombianos.

En 2025, los principales destinos de retiro de cesantías entre los afiliados de Protección fueron:

- 44,9% para compra o mejora de vivienda

- 10,5% para educación.

- 43,9% como apoyo en desempleo.

La recomendación desde Protección es clara: esperar, permitir que el ahorro crezca, alcanzar un monto más significativo y aprovechar los rendimientos para que las cesantías se conviertan en un verdadero motor de bienestar y progreso para las familias colombianas.

“En Protección trabajamos para que las cesantías sean una herramienta efectiva de ahorro y planeación financiera, ayudando a nuestros clientes a materializar sus proyectos de vivienda y educación y garantizar su bienestar en caso de desempleo”, dice Ángela Maya, líder de negocio de Ahorro y Retiro de Protección.

*Contenido realizado en alianza con Protección.