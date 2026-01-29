Las cesantías son ese ahorro que, por ley, consigna el empleador cada año a nombre de sus trabajadores equivalente a un mes de salario por cada año trabajado . Aunque la norma establece que solo se pueden retirar en casos específicos —como desempleo, vivienda o educación—, en Protección el enfoque va mucho más allá del retiro inmediato. Para este fondo de cesantías, el verdadero valor está en acompañar a las personas para que conviertan este ahorro en una herramienta de planeación financiera capaz de materializar sus sueños en el mediano y largo plazo.

El dinero de las cesantías no se queda quieto. Protección aclara que los recursos se invierten en el sistema financiero con un propósito claro: “Poder entregarles a las personas unos beneficios en cuanto a rendimientos”, explica Ángela Maya, líder de Negocio de Ahorro y Retiro de Protección. Por esto, legalmente, las cesantías ingresan inicialmente a un portafolio de corto plazo, pensado para quienes podrían necesitar un retiro pronto, pero a partir del mes de agosto de cada año se trasladan a un portafolio de largo plazo, que busca mejores rendimientos y mayor crecimiento del ahorro.

Así, Maya expresa que “las cesantías son el ahorro más importante que tienen los colombianos por el valor y la recurrencia. El mejor vehículo para alcanzar las metas”. Además, este ahorro está disponible para los trabajadores independientes, quienes pueden construirlo por cuenta propia.

Esta visión la sustenta Protección con datos reales:

- 65% de sus clientes tiene ahorrado el equivalente a un salario mínimo.

- 24,2% ha acumulado entre 1 y 5 salarios mínimos.

- 8,2% entre 5 y 15.

- 1,6% entre 15 y 25.

- 0,9% entre 25 y 50.

- 0,33% más de 50 salarios mínimos.

Esto, según la entidad, evidencia un gran potencial para fortalecer el hábito de ahorro y aprovechar el recurso más allá del corto plazo.