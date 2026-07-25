Geely dio un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Colombia. Su nueva vitrina en Medellín es un espacio diseñado para acercar a los antioqueños las últimas soluciones de movilidad inteligente de la marca.

Ubicada en el sector de Palacé y operada por Taomotor, abrió sus puertas para ofrecer una experiencia integral a los clientes, con exhibición de vehículos, asesoría especializada, opciones de financiación y un servicio de posventa preparado para acompañar a los usuarios durante todo el ciclo de vida de sus vehículos.

Este nuevo punto contará con personal técnico capacitado, atención especializada, mantenimiento preventivo y correctivo, así como respaldo en repuestos y soporte para brindar una experiencia de propiedad confiable y cercana.

“Medellín es una ciudad que ha demostrado una gran afinidad por la innovación y las nuevas tecnologías, por lo que queremos seguir acercando a más personas una propuesta de movilidad inteligente “, afirma Diego Zárate, Country Manager de Geely Colombia.