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Con el inicio de operación esta semana en el Parque Comercial El Tesoro, y hace un mes en el Centro Comercial Oviedo, la compañía sigue ampliando su presencia en la ciudad, con una red que ya alcanza 14 centros comerciales en la ciudad. Asimismo, concentra el 56 % del mercado nacional de pagos digitales para movilidad.

  • Con cobertura en el 91 % de la red nacional de peajes y un millón de usuarios vinculados, la compañía fortalece ese liderazgo con su expansión en Antioquia. Foto: Cortesía.
    Con cobertura en el 91 % de la red nacional de peajes y un millón de usuarios vinculados, la compañía fortalece ese liderazgo con su expansión en Antioquia. Foto: Cortesía.
  • Gopass creció 400% en Medellín durante el último año, alcanzando el 25 % del mercado de pagos digitales para movilidad en Antioquia. Foto: Cortesía.
    Gopass creció 400% en Medellín durante el último año, alcanzando el 25 % del mercado de pagos digitales para movilidad en Antioquia. Foto: Cortesía.
hace 4 horas
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Como líder de la movilidad digital en Colombia, Gopass continúa acelerando su crecimiento. Es así como durante el último año, la compañía registró un crecimiento del 400% en Antioquia, donde alcanzó una participación del 25% en el mercado local de pagos digitales para movilidad, y consolidó su presencia en los principales centros comerciales de Medellín.

Con la visión de ser el más robusto ecosistema integral de movilidad del país, Gopass puso su foco en el fortalecimiento de su oferta para Medellín ampliando su red a 14 centros comerciales, entre ellos El Tesoro, Santafé, Oviedo, Los Molinos, Unicentro, San Diego y Monterrey. Esta expansión fortalece un ecosistema tecnológico integrado, que conecta soluciones para personas y empresas que incluyen peajes, parqueaderos, combustible, administración de flotas, pagos digitales y servicios financieros para vehículos.

“Medellín es una plaza que exige estándares tecnológicos altos y una experiencia de usuario impecable. Crecer 400 % en este entorno, y estar en los más importantes centros comerciales de la ciudad como El Tesoro, Santafé y Oviedo, valida nuestra propuesta de devolverle tiempo de calidad a las personas y reducir fricciones reales. Antioquia es una región estratégica para nuestra expansión y seguiremos invirtiendo para consolidar allí el ecosistema de movilidad más completo del país”, afirmó Jorge Miguel Camacho, CEO y cofundador de Gopass.

Gopass creció 400% en Medellín durante el último año, alcanzando el 25 % del mercado de pagos digitales para movilidad en Antioquia. Foto: Cortesía.
Gopass creció 400% en Medellín durante el último año, alcanzando el 25 % del mercado de pagos digitales para movilidad en Antioquia. Foto: Cortesía.

Con seis años de operación, Gopass concentra hoy el 56 % del mercado nacional de pagos digitales para movilidad, cuenta con un millón de usuarios vinculados y presencia en el 91 % de la red nacional de peajes. Este liderazgo ha permitido a la compañía acelerar su expansión regional, siendo Antioquia uno de sus principales focos de crecimiento.

Y así seguirá siendo. Gopass ve en la región un ecosistema con alto potencial de desarrollo, usuarios altamente digitales y aliados que comparten una visión de innovación. Su hoja de ruta contempla seguir ampliando la red de comercios y servicios integrados para ofrecer una experiencia de movilidad cada vez más completa, conectada y sin fricciones.