Como líder de la movilidad digital en Colombia, Gopass continúa acelerando su crecimiento. Es así como durante el último año, la compañía registró un crecimiento del 400% en Antioquia, donde alcanzó una participación del 25% en el mercado local de pagos digitales para movilidad, y consolidó su presencia en los principales centros comerciales de Medellín.

Con la visión de ser el más robusto ecosistema integral de movilidad del país, Gopass puso su foco en el fortalecimiento de su oferta para Medellín ampliando su red a 14 centros comerciales, entre ellos El Tesoro, Santafé, Oviedo, Los Molinos, Unicentro, San Diego y Monterrey. Esta expansión fortalece un ecosistema tecnológico integrado, que conecta soluciones para personas y empresas que incluyen peajes, parqueaderos, combustible, administración de flotas, pagos digitales y servicios financieros para vehículos.

“Medellín es una plaza que exige estándares tecnológicos altos y una experiencia de usuario impecable. Crecer 400 % en este entorno, y estar en los más importantes centros comerciales de la ciudad como El Tesoro, Santafé y Oviedo, valida nuestra propuesta de devolverle tiempo de calidad a las personas y reducir fricciones reales. Antioquia es una región estratégica para nuestra expansión y seguiremos invirtiendo para consolidar allí el ecosistema de movilidad más completo del país”, afirmó Jorge Miguel Camacho, CEO y cofundador de Gopass.