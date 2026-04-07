Guro, la empresa colombiana que transforma el sector asegurador en la región

El sector asegurador colombiano atraviesa una etapa de transformación impulsada por la digitalización y el crecimiento sostenido de la industria. En 2025, las primas emitidas del sector superaron los $61 billones de pesos, consolidando al seguro como uno de los mercados financieros más relevantes del país. Sin embargo, pese al tamaño del negocio, gran parte de la intermediación aseguradora aún opera con estructuras fragmentadas, procesos manuales y baja integración tecnológica. En medio de este contexto aparece Guro, una empresa tecnológica desarrollada en Medellín que está redefiniendo la forma en que opera el ecosistema del seguro.

¿Cómo construye Guro el cerebro tecnológico del seguro?

La compañía construye la infraestructura tecnológica que articula el funcionamiento del sector asegurador, posicionándose progresivamente como el cerebro tecnológico de la industria en Colombia y Latinoamérica.



La visión no se limita a desarrollar herramientas digitales, sino a crear la base tecnológica sobre la cual opera una parte creciente del ecosistema asegurador, facilitando la coordinación, eficiencia y escalabilidad de la industria.



Actualmente, la plataforma cuenta con más de 500 usuarios dentro del sector asegurador, incluyendo agencias, agentes y actores de la intermediación en Colombia.

¿Por qué el seguro necesita un cerebro tecnológico?

Durante décadas, el crecimiento del sector asegurador ha estado impulsado principalmente por la intermediación humana. Sin embargo, el aumento en el volumen de clientes, pólizas y renovaciones genera nuevos desafíos operativos para agencias y corredores.



Esto abre una oportunidad para empresas tecnológicas enfocadas en construir infraestructura digital especializada para el sector asegurador, un espacio que históricamente ha tenido poca innovación en América Latina.



La propuesta de Guro responde precisamente a esa necesidad, convertirse en el cerebro tecnológico del sector, una plataforma que conecta y organiza la operación de los diferentes actores de la industria sobre una misma base tecnológica.

Medellín, centro tecnológico del seguro

El proyecto fue concebido y desarrollado en Medellín, ciudad que en los últimos años se consolida como uno de los principales polos de innovación tecnológica de América Latina.



Desde allí, el equipo detrás de la empresa posiciona a Colombia como uno de los centros de desarrollo tecnológico más importantes para la industria aseguradora en la región.



La meta es construir una infraestructura capaz de soportar la operación de un sector que mueve decenas de billones de pesos cada año y que aún tiene un enorme potencial de modernización.

¿Quiénes impulsan la visión de Guro?