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Guro, una empresa tecnológica desarrollada en Medellín, se posiciona como el cerebro tecnológico del sector asegurador en Latinoamérica, al construir la infraestructura digital que convierten a Colombia en el centro de operaciones de esta industria en la región.

  • Ismael Rivera, Hebert Noreña y Juan Rivera, emprendedores colombianos y fundadores de Guro. Foto: Cortesía.
    Ismael Rivera, Hebert Noreña y Juan Rivera, emprendedores colombianos y fundadores de Guro. Foto: Cortesía.
  • Guro, la empresa colombiana que transforma el sector asegurador en la región
hace 10 horas
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El sector asegurador colombiano atraviesa una etapa de transformación impulsada por la digitalización y el crecimiento sostenido de la industria. En 2025, las primas emitidas del sector superaron los $61 billones de pesos, consolidando al seguro como uno de los mercados financieros más relevantes del país.

Sin embargo, pese al tamaño del negocio, gran parte de la intermediación aseguradora aún opera con estructuras fragmentadas, procesos manuales y baja integración tecnológica. En medio de este contexto aparece Guro, una empresa tecnológica desarrollada en Medellín que está redefiniendo la forma en que opera el ecosistema del seguro.

¿Cómo construye Guro el cerebro tecnológico del seguro?

La compañía construye la infraestructura tecnológica que articula el funcionamiento del sector asegurador, posicionándose progresivamente como el cerebro tecnológico de la industria en Colombia y Latinoamérica.

La visión no se limita a desarrollar herramientas digitales, sino a crear la base tecnológica sobre la cual opera una parte creciente del ecosistema asegurador, facilitando la coordinación, eficiencia y escalabilidad de la industria.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 500 usuarios dentro del sector asegurador, incluyendo agencias, agentes y actores de la intermediación en Colombia.

Guro, la empresa colombiana que transforma el sector asegurador en la región

¿Por qué el seguro necesita un cerebro tecnológico?

Durante décadas, el crecimiento del sector asegurador ha estado impulsado principalmente por la intermediación humana. Sin embargo, el aumento en el volumen de clientes, pólizas y renovaciones genera nuevos desafíos operativos para agencias y corredores.

Esto abre una oportunidad para empresas tecnológicas enfocadas en construir infraestructura digital especializada para el sector asegurador, un espacio que históricamente ha tenido poca innovación en América Latina.

La propuesta de Guro responde precisamente a esa necesidad, convertirse en el cerebro tecnológico del sector, una plataforma que conecta y organiza la operación de los diferentes actores de la industria sobre una misma base tecnológica.

Medellín, centro tecnológico del seguro

El proyecto fue concebido y desarrollado en Medellín, ciudad que en los últimos años se consolida como uno de los principales polos de innovación tecnológica de América Latina.

Desde allí, el equipo detrás de la empresa posiciona a Colombia como uno de los centros de desarrollo tecnológico más importantes para la industria aseguradora en la región.

La meta es construir una infraestructura capaz de soportar la operación de un sector que mueve decenas de billones de pesos cada año y que aún tiene un enorme potencial de modernización.

¿Quiénes impulsan la visión de Guro?

Detrás de este proyecto se encuentra un equipo de emprendedores colombianos enfocados en desarrollar tecnología para transformar la industria aseguradora.

Hebert Noreña, profesional en Derecho, cuenta con sólida experiencia en la industria aseguradora y una destacada trayectoria en el entorno empresarial. Su perfil integra el conocimiento jurídico con una visión estratégica de los negocios, lo que le permite comprender de manera integral las dinámicas del mercado, las necesidades de las organizaciones y los retos propios del sector asegurador.

Por su parte, Juan Rivera e Ismael Rivera, hermanos y desarrolladores con experiencia en inteligencia artificial, lideran la construcción tecnológica del proyecto. Su enfoque se centra en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones basadas en IA, orientadas a la optimización de procesos, la automatización de análisis y la generación de valor a partir de los datos.

Además, cuentan con experiencia en la integración de modelos de inteligencia artificial dentro de plataformas tecnológicas, contribuyendo al desarrollo de herramientas innovadoras alineadas con las necesidades del sector. Su participación es clave en la creación de arquitecturas tecnológicas escalables, eficientes y seguras, garantizando una adecuada articulación entre la tecnología y los objetivos estratégicos del proyecto.

En conjunto, el equipo aporta una combinación sólida de capacidades técnicas, jurídicas y estratégicas, que permite desarrollar soluciones integrales, confiables y alineadas con las exigencias del entorno empresarial y del sector asegurador, especialmente en contextos de transformación digital.

*Contenido realizado en alianza con Guro.