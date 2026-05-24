La velocidad, el camino y la cultura urbana no solo se miden en kilómetros por hora; también se sienten. En esta edición de la Feria de las 2 Ruedas, la conversación alrededor del motociclismo abre espacio a una propuesta que busca conectar con las fibras más profundas de los asistentes a través del concepto creativo Mystical, de Inducascos, que fusiona el arte, la cultura y la tecnología para explorar la identidad del motociclista actual.
La apuesta central de esta narrativa se vive en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor. Más allá de la habitual exhibición comercial, el entorno se transforma con la intervención de experiencias, entre ellas, una puesta en escena del Ballet Folklórico de Antioquia, que permiten conectar con los sentidos y la pasión, en un viaje a través de la evolución de los seres humanos hacia lo que hemos logrado como sociedad, utilizando la danza tradicional y contemporánea, que se convierte en el lenguaje para ilustrar la mística que rodea a quienes viven sobre dos ruedas.
“Nosotros democratizamos el arte llevando lo más especializado a todos los públicos”, explica Sara Avendaño Serna, Gerente de Marketing y Ventas de la compañía, señalando que la propuesta se diseñó con el fin de incluir no solo a los apasionados de las motos, sino también a las familias, creadores de contenido y visitantes que buscan conectar con la cultura local desde otra perspectiva.