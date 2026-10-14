El legendario arquero español Iker Casillas cambió los grandes estadios del fútbol por un escenario con cámaras, luces y creadores de contenido. El pasado 8 de octubre, el exportero del Real Madrid y de la selección española participó en El Elegido by Iker Casillas, detrás estaba Stake Colombia, la plataforma de entretenimiento digital que lleva varios años metida de lleno en el entretenimiento on line en América Latina con juegos de casino y apuestas deportivas. La competencia se realizó en el Centro Técnico Helistar, en Guaymaral, Bogotá.
La jornada reunió a cinco equipos, cada uno integrado por un streamer o figura pública y un usuario de la plataforma. Los participantes se enfrentaron en pruebas de habilidad física, destreza futbolística y juegos de casino, mientras la competencia se transmitía en vivo por el canal de WestCol, acompañado por Muñe en la presentación.
Los equipos estuvieron encabezados por el periodista deportivo Jorge Bermúdez, el Apostador, el Vinicius Jr. colombiano, Camilo MD y Andrés Cadavid, exdefensor central de Millonarios e Independiente Medellín.
Los compañeros de cada figura fueron seleccionados entre usuarios activos de Stake que participaron en retos digitales, trivias, videos de habilidades y entrevistas.