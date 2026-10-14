El legendario arquero español Iker Casillas cambió los grandes estadios del fútbol por un escenario con cámaras, luces y creadores de contenido. El pasado 8 de octubre, el exportero del Real Madrid y de la selección española participó en El Elegido by Iker Casillas, detrás estaba Stake Colombia, la plataforma de entretenimiento digital que lleva varios años metida de lleno en el entretenimiento on line en América Latina con juegos de casino y apuestas deportivas. La competencia se realizó en el Centro Técnico Helistar, en Guaymaral, Bogotá.



La jornada reunió a cinco equipos, cada uno integrado por un streamer o figura pública y un usuario de la plataforma. Los participantes se enfrentaron en pruebas de habilidad física, destreza futbolística y juegos de casino, mientras la competencia se transmitía en vivo por el canal de WestCol, acompañado por Muñe en la presentación. Los equipos estuvieron encabezados por el periodista deportivo Jorge Bermúdez, el Apostador, el Vinicius Jr. colombiano, Camilo MD y Andrés Cadavid, exdefensor central de Millonarios e Independiente Medellín. Los compañeros de cada figura fueron seleccionados entre usuarios activos de Stake que participaron en retos digitales, trivias, videos de habilidades y entrevistas.

Retos de habilidad y precisión La competencia comenzó con el High Jump, una prueba de salto alto en la que los participantes debían tocar un balón suspendido en el aire. Aunque la altura inicial era de 2,6 metros, el desafío aumentó al llegar a 2,8 metros, una marca que solo alcanzaron el Vinicius Jr. colombiano y Cadavid. Después, los equipos participaron en el Target Wall, una portería con 18 símbolos de diferentes puntuaciones. Cada pareja tenía 60 segundos para derribar la mayor cantidad posible de objetivos. El equipo del Apostador y Camilo MD consiguió ocho aciertos y sumó 60 puntos. La tercera estación, Soft Landing, consistía en controlar un balón que caía desde el techo y detenerlo dentro de un círculo compuesto por cuatro anillos de colores. Ninguno de los participantes logró sumar puntos en esta prueba.

Los juegos de casino cambiaron la clasificación La competencia continuó con blackjack, ruleta y una prueba inspirada en la tragamonedas Gates of Olympus 2500, de Pragmatic Play. Hasta ese momento, el equipo de Cadavid lideraba con 310 puntos, seguido por el del Vinicius Jr. colombiano, con 210, y el de Camilo MD, con 190.

Sin embargo, la clasificación dio un giro. Después de la prueba de las puertas, que podían sumar o restar puntos, el equipo del Vinicius Jr. colombiano pasó al primer lugar con 860 unidades. El Apostador quedó segundo, con 680, y Camilo MD ocupó la tercera posición, con 530. La última estación devolvió el protagonismo al fútbol. En Epic Penalties, los participantes disputaron tandas de penales. Antes de la competencia oficial, WestCol y Cadavid se enfrentaron amistosamente a Casillas. El exdefensor colombiano consiguió marcarle un gol al arquero español. El equipo de Cadavid avanzó a la final y volvió a enfrentarse a Casillas. Los goles otorgaban 200 puntos adicionales, una bonificación que permitió al antioqueño y a su compañero, conocido como Lulo, terminar en el primer lugar con 1.500 puntos.