Este año cierra con importantes avances en uno de los hitos de esta administración: la mayor inversión de la historia en un solo cuatrienio para proyectos estratégicos de infraestructura y renovación del espacio público, que mejoran la calidad de vida de la gente, contribuyen a la equidad social y aumentan el bienestar de las personas.
Se trata de una inversión de casi $8 billones que hoy tienen a la ciudad con 1.800 obras en marcha, que representan más que cemento y se traducen en instituciones de calidad para niñas y niños; mejores parques y escenarios deportivos para las familias; más espacios para potenciar los talentos de los jóvenes.