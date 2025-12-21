Este año cierra con importantes avances en uno de los hitos de esta administración: la mayor inversión de la historia en un solo cuatrienio para proyectos estratégicos de infraestructura y renovación del espacio público, que mejoran la calidad de vida de la gente, contribuyen a la equidad social y aumentan el bienestar de las personas. Se trata de una inversión de casi $8 billones que hoy tienen a la ciudad con 1.800 obras en marcha, que representan más que cemento y se traducen en instituciones de calidad para niñas y niños; mejores parques y escenarios deportivos para las familias; más espacios para potenciar los talentos de los jóvenes.

Prioridades en la inversión

Solo en infraestructura educativa, la inversión es de más de $1,2 millones, para renovar las 421 sedes oficiales de la ciudad y construir 10 megacolegios, que avanzan en sus procesos de licitación, así como para las obras de otros ocho jardines infantiles del programa Buen Comienzo, que aportarán casi 1.900 cupos adicionales para la primera infancia. Otra prioridad es recuperar los 1.044 escenarios deportivos al finalizar este gobierno, que recibió el 70 % de ellos en mal estado. Esta tarea avanza a buen ritmo: solo en 2025 quedarán 282 intervenidos y mejorados, con una inversión de más de $121.000 millones. Espacios que se entregan en óptimas condiciones para que los deportistas puedan entrenar seguros y las niñas y niños jueguen tranquilos. A esto se suma una inversión de $219.000 millones para construir seis Recreos Deportivos, estructuras de cuatro o cinco pisos que agruparán espacios como salas gamers, placas deportivas y hasta piscinas en algunos de ellos. Y las cuentas siguen: otros $151.000 millones para cinco Recreos Culturales. Cifras destacadas: $1,2 billones es la inversión en infraestructura educativa este cuatrienio. 70.000 metros cuadrados tendrá el Parque Primavera Norte $750.000 millones se invertirán en la renovación del estadio Atanasio Girardot

Buen Comienzo de la comuna 13. Foto: Cortesía

Renovación de espacios emblemáticos

El compromiso con el bienestar físico y mental de los habitantes de Medellín por medio del deporte, la recreación y la cultura contempla la renovación de espacios emblemáticos, como la Unidad Deportiva de Belén, con la nueva pista de atletismo, o el nuevo complejo de piscinas y la torre de clavados de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. En esta línea se cuenta la renovación del estadio Atanasio Girardot, que tendrá una inversión de más de $750.000 millones para convertirlo en uno de los mejores de América Latina: aumentará su aforo de 45.000 a 60.000 espectadores. Deportistas, hinchas y visitantes disfrutarán el estadio que la ciudad se merece, con un tercer nivel, una cubierta que abarcará todo el escenario, silletería renovada, una mejor cancha, una fachada novedosa, bajo un modelo 100 % público, tanto en la construcción como en la operación.

Nuevos parques para Medellín

Los medellinenses disfrutarán también dos nuevos parques para la ciudad, anunciados este segundo semestre por el alcalde Gutiérrez Zuluaga. El Parque Primavera Norte, con una inversión de $216.000 millones, tendrá más de 70.000 metros cuadrados que beneficiarán a casi un millón de personas con la renovación de la cancha de fútbol de Villa Niza, un nuevo jardín de Buen Comienzo, un ReCreo Cultural y equipamiento recreativo y comercial. El Gran Parque Medellín tendrá una inversión de $195.000 millones en 21 hectáreas desde la calle 30 hasta la carrera 70, lo que permitirá agrupar escenarios deportivos o de recreación que hoy están sin conexión y que presentaban un estado de deterioro avanzado: la pista BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ambas ya en mantenimiento; así como el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, que va a dar paso a un complejo de piscinas, dos olímpicas y dos semiolímpicas.

Renovación de la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Belén. Foto: Cortesía

Tacita de Plata