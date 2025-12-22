Pico y Placa Medellín

Almacenes Éxito tiene un espacio mágico dentro de sus tiendas donde encontrará el regalo soñado por cualquier niño. Programe su visita y descubra todo lo que necesita para sorprender esta Navidad.

  • Juguetópolis no solo concentra la juguetería de Almacenes Éxito, sino que desea generar una conexión cercana con los niños y sus padres. Foto: Cortesía
  • Juguetópolis, la ciudad de los juguetes para celebrar esta Navidad
hace 8 horas
No hay época del año más especial y esperada que la Navidad, tanto para los padres como para sus hijos. Mientras los adultos se convierten en el Niño Dios, los niños sueñan con los juguetes que marcarán el cierre perfecto de su año.

Si aún está en la búsqueda del lugar perfecto para encontrar el regalo ideal para sus hijos, piense en Juguetópolis: la ciudad de los juguetes de Almacenes Éxito donde encuentra las mejores marcas de juguetería como Barbie, Nenuco, Rainbow High, Bratz, Monster High, Polly Pocket, Nerf, X-shot, Monopoly, Hasbro Gaming, Furby, Bluey, Roleplace y muchas más.

En Juguetópolis, encontrar el juguete ideal se convierte en una experiencia mágica gracias a una ambientación envolvente: señalización llamativa, exhibiciones de marca, ofertas irresistibles y un branding que potencia la emoción de la temporada.

Qué encuentra en Juguetópolis

La ciudad de los juguetes logra una mezcla de variedad de formatos como puntos de contacto con los clientes, integrando desde plataformas de streaming, espacios exteriores, salas de cine hasta experiencias de marca en centros comerciales aliados, buscando conectar desde lo emocional con los clientes, sin dejar de lado, la presencia de las ofertas como ancla de conexión al retail de Juguetópolis.

Descuentos y ofertas

Hasta el 24 de diciembre los visitantes de Juguetópolis encontrarán 30 % de descuento con cualquier medio en toda la juguetería de las marcas mencionadas.

“Las marcas nos han creído desde el momento del lanzamiento de nuestro concepto de marca y comunicación Juguetópolis, nos apoyan a través de experiencias en nuestros almacenes, ofertas potentes y productos exclusivos, con la apertura de crear en conjunto nos han ayudado a reforzar el posicionamiento que venimos construyendo”, dicen los voceros de Almacenes Éxito.

Las marcas propias del Éxito, como Filandek, también están presentes en Juguetópolis y se convierten en el ancla de diferenciación, con respecto a otras tiendas.

Los regalos más apetecidos

Las categorías más buscadas en esta época en Juguetópolis Éxito son los carritos en general o carritos a control remoto, pistas, muñecas grandes, mini muñecas y figuras de acción, adicional a los juegos de mesa que las familias buscan para divertirse en estas épocas de unión y reuniones familiares.

Los padres que ya conocen Juguetópolis confirman que su ambiente, la amplia oferta de juguetes y los precios accesibles lo convierten en el destino perfecto para esta temporada. Si aún no ha descubierto esta ciudad de los juguetes, prepárese para hacer la visita más especial del año.

*Contenido en colaboración con Almacenes Éxito