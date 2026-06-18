La diarrea también puede ser una señal de desequilibrio intestinal

Aunque suele tratarse como un síntoma temporal, la diarrea puede reflejar un desequilibrio intestinal más profundo. Virus, bacterias, parásitos o alteraciones en la microbiota afectan la capacidad del intestino para absorber agua y nutrientes, debilitan sus defensas naturales y generan inflamación.
“La diarrea generalmente es la manifestación de una infección gastrointestinal”, explica el doctor Francisco Javier Sosa Giraldo, médico especialista en Gastroenterología Pediátrica. “Lo que tenemos que hacer es evitar que ese episodio se prolongue y genere complicaciones”.