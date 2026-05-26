Con un enfoque pedagógico dirigido a evitar la “indebida participación en política”, Gregorio Eljach Pachecho, Procurador General, presenta la evolución de la Paz Electoral. Su mensaje está centrado en los límites que tienen los servidores públicos en las elecciones.

“La Paz Electoral en su primera versión fue un éxito rotundo, salió adelante; la expectativa que había se colmó con creces, hubo participación de todos los sectores. Quiero agradecer especialmente a todos los que nos ayudaron a llevar este mensaje a lo más recóndito del territorio nacional. Colombia entera está agradecida con la Paz Electoral”, asegura.

Para el jefe del Ministerio Público es fundamental que todos los servidores actúen apegados al cumplimiento de la Constitución, la ley y la moral pública. Por ello, el mensaje central de “La línea que no se cruza” es establecer esas prohibiciones y actos que se permiten.

Además, Gregorio Eljach Pachecho pidió a todos los procuradores regionales y provinciales su colaboración para divulgar esta guía pedagógica. “Nosotros somos el faro, la magistratura moral de la Nación, y para eso tenemos que convocarnos y convertir esto en realidad. Sé de su compromiso, pero ayúdenme a que este mensaje llegue a todos los colombianos, a todos los servidores públicos, con esto estamos cumpliendo nuestro mandato y con eso garantizaremos el buen suceso de las elecciones presidenciales”.