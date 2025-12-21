Las grandes obras de infraestructura incluidas entre las metas de la Administración Distrital están pensadas para el bienestar de la gente, para el desarrollo de Medellín, para construir una ciudad más equitativa. Tienen un componente social evidenciado en mejores colegios y jardines infantiles, más espacio público, grandes parques, escenarios para el deporte y la cultura. Sin embargo, la apuesta primordial del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga es mejorar la calidad de vida de cada hogar con oportunidades y oferta.
“Podemos poner la ciudad muy linda, pero si lo que ocurre de las fachadas hacia adentro es terrible, no vamos a avanzar como sociedad. Yo estoy obsesionado con que los indicadores sean mejores y que la ciudadanía viva mucho mejor”, Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín.