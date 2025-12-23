Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La marca Nosotras, del Grupo Familia – Essity, fue reconocida en los premios Effie 2025 y TikTok Ad Awards Colombia 2025 por el impacto de sus campañas, destacadas no solo por su creatividad, sino también por su efectividad.

  • El Premio Effie destacó la capacidad de Nosotras para revertir una tendencia negativa, transformar percepciones culturales profundamente arraigadas y conseguir resultados tangibles en ventas, educación e imagen de marca. Foto: Cortesía
    El Premio Effie destacó la capacidad de Nosotras para revertir una tendencia negativa, transformar percepciones culturales profundamente arraigadas y conseguir resultados tangibles en ventas, educación e imagen de marca. Foto: Cortesía
hace 6 horas
bookmark

Del mito al hábito: la campaña que ganó el Premio Effie 2025

Este año fue bastante positivo para Nosotras, la marca del Grupo Familia – Essity orientada a la higiene femenina, pues fue reconocida con el Premio Effie 2025 en la categoría Higiene y Cuidado Personal – Protectores por su innovadora campaña “Del mito al hábito”, una iniciativa que logró cambiar creencias culturales, educar a millones de mujeres y fortalecer el liderazgo de la marca en el mercado colombiano.

Los Premios Effie son los reconocimientos más prestigiosos del marketing mundial. Cada año destacan aquellas campañas que no solo son creativas, sino que logran resultados reales y medibles. Effie Worldwide busca establecer un estándar global de excelencia en marketing, premiando las ideas que combinan estrategia, creatividad y efectividad para transformar tanto los negocios como la sociedad. En este contexto, Nosotras se destacó por presentar una campaña que trascendió la publicidad tradicional y logró un cambio de comportamiento en las consumidoras, un logro que pocos casos alcanzan.

A recuperar la confianza con estrategia y educación

En los últimos años, la categoría de protectores diarios había enfrentado un descenso en su uso. Muchas mujeres habían dejado de utilizarlos debido a mitos médicos, recomendaciones contradictorias y tabúes en torno a la higiene íntima. Además, las marcas de bajo costo estaban ganando terreno en los canales de hard discount, lo que ponía en riesgo la posición de liderazgo de Nosotras. Frente a este panorama, la marca se propuso recuperar la confianza, educar y volver a posicionar el protector diario como un hábito saludable y necesario.

Durante su investigación, el equipo de Nosotras descubrió que el problema no era el producto, sino el hábito. Muchas mujeres usaban la misma ropa interior durante más de 24 horas, lo cual resulta menos higiénico que usar un protector y cambiarlo con frecuencia. A partir de este hallazgo, la marca cambió la narrativa: en lugar de defender el uso del protector, invitó a las mujeres a cuestionar sus hábitos. Con una campaña 360°, Nosotras desmitificó los protectores, los presentó como aliados del bienestar diario y sumó credibilidad médica al integrar una ginecóloga embajadora que respaldó públicamente su uso correcto.

La Real Academia de la Vulva: educación y empoderamiento

La campaña incluyó televisión, redes sociales, activaciones en espacios educativos y médicos, y el lanzamiento de La Real Academia de la Vulva, un movimiento creado por Nosotras para hablar de salud íntima con naturalidad y sin tabúes. En alianza con RCN Televisión y diversas plataformas digitales, esta iniciativa convirtió la conversación sobre el cuidado íntimo en una experiencia educativa, empática y respaldada por la ciencia.

Más allá de los números, el caso de Nosotras fue reconocido por su impacto social y cultural. La marca abrió conversaciones sobre autocuidado, educación íntima y empoderamiento femenino, derribando prejuicios que durante años habían limitado la manera en que se hablaba del cuerpo y la higiene femenina. Este enfoque marcó un antes y un después en la comunicación de productos de cuidado personal en Colombia, demostrando que la efectividad en marketing también puede significar un cambio positivo en la sociedad.

“Este premio demuestra que la efectividad va más allá de vender. Se trata de generar conversaciones que empoderen a las mujeres y transformen hábitos para su bienestar”, afirmó un vocero de la marca.

Con “Del mito al hábito”, Nosotras no solo reafirmó su liderazgo en el mercado, sino que dejó una huella cultural. Su caso demuestra que cuando una marca combina propósito, educación y estrategia, puede transformar la sociedad... y ganar el reconocimiento más importante del marketing mundial.

El éxito digital: Nosotras en los TikTok Ad Awards Colombia 2025

La marca Nosotras también fue galardonada en los TikTok Ad Awards Colombia 2025 por su campaña “#HazloSinMiedo”, una iniciativa que se convirtió en un fenómeno digital al romper los tabúes alrededor del uso de tampones y promover una conversación abierta, real y empoderadora sobre el cuerpo femenino.

Con esta campaña, Nosotras logró entender profundamente a las nuevas generaciones y hablarles en su propio lenguaje: el de la autenticidad, el humor y la naturalidad. A través de contenidos nativos de TikTok, creadores de contenido, retos virales y mensajes educativos, la marca invitó a las mujeres a vivir su menstruación sin miedo ni vergüenza, desafiando los estigmas que históricamente han rodeado este tema.

El reconocimiento otorgado por TikTok destaca el uso innovador y estratégico de la plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. La campaña logró millones de visualizaciones y altos niveles de interacción orgánica, posicionando a Nosotras como una marca pionera en la conversación sobre bienestar íntimo y libertad femenina en el entorno digital.

Llegar a las audiencias jóvenes

El jurado de los premios resaltó que “#HazloSinMiedo” fue un ejemplo sobresaliente de cómo una marca puede combinar propósito, creatividad y relevancia cultural para conectar con audiencias jóvenes. Nosotras no solo utilizó la plataforma para promocionar un producto, sino para abrir un diálogo necesario sobre la educación menstrual, empoderar a las mujeres y normalizar el uso de tampones como una opción cómoda y segura.

Con este reconocimiento, Nosotras reafirma su compromiso de acompañar a las mujeres en todas las etapas de su vida, impulsando conversaciones que transforman la manera en que se percibe el cuidado íntimo. La marca demuestra que la comunicación efectiva no solo vende, sino que inspira, educa y genera cambios reales en la sociedad.

*Contenido en colaboración con Nosotras