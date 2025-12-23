Del mito al hábito: la campaña que ganó el Premio Effie 2025 Este año fue bastante positivo para Nosotras, la marca del Grupo Familia – Essity orientada a la higiene femenina, pues fue reconocida con el Premio Effie 2025 en la categoría Higiene y Cuidado Personal – Protectores por su innovadora campaña “Del mito al hábito”, una iniciativa que logró cambiar creencias culturales, educar a millones de mujeres y fortalecer el liderazgo de la marca en el mercado colombiano. Los Premios Effie son los reconocimientos más prestigiosos del marketing mundial. Cada año destacan aquellas campañas que no solo son creativas, sino que logran resultados reales y medibles. Effie Worldwide busca establecer un estándar global de excelencia en marketing, premiando las ideas que combinan estrategia, creatividad y efectividad para transformar tanto los negocios como la sociedad. En este contexto, Nosotras se destacó por presentar una campaña que trascendió la publicidad tradicional y logró un cambio de comportamiento en las consumidoras, un logro que pocos casos alcanzan.

A recuperar la confianza con estrategia y educación

En los últimos años, la categoría de protectores diarios había enfrentado un descenso en su uso. Muchas mujeres habían dejado de utilizarlos debido a mitos médicos, recomendaciones contradictorias y tabúes en torno a la higiene íntima. Además, las marcas de bajo costo estaban ganando terreno en los canales de hard discount, lo que ponía en riesgo la posición de liderazgo de Nosotras. Frente a este panorama, la marca se propuso recuperar la confianza, educar y volver a posicionar el protector diario como un hábito saludable y necesario. Durante su investigación, el equipo de Nosotras descubrió que el problema no era el producto, sino el hábito. Muchas mujeres usaban la misma ropa interior durante más de 24 horas, lo cual resulta menos higiénico que usar un protector y cambiarlo con frecuencia. A partir de este hallazgo, la marca cambió la narrativa: en lugar de defender el uso del protector, invitó a las mujeres a cuestionar sus hábitos. Con una campaña 360°, Nosotras desmitificó los protectores, los presentó como aliados del bienestar diario y sumó credibilidad médica al integrar una ginecóloga embajadora que respaldó públicamente su uso correcto.

La Real Academia de la Vulva: educación y empoderamiento

La campaña incluyó televisión, redes sociales, activaciones en espacios educativos y médicos, y el lanzamiento de La Real Academia de la Vulva, un movimiento creado por Nosotras para hablar de salud íntima con naturalidad y sin tabúes. En alianza con RCN Televisión y diversas plataformas digitales, esta iniciativa convirtió la conversación sobre el cuidado íntimo en una experiencia educativa, empática y respaldada por la ciencia. Más allá de los números, el caso de Nosotras fue reconocido por su impacto social y cultural. La marca abrió conversaciones sobre autocuidado, educación íntima y empoderamiento femenino, derribando prejuicios que durante años habían limitado la manera en que se hablaba del cuerpo y la higiene femenina. Este enfoque marcó un antes y un después en la comunicación de productos de cuidado personal en Colombia, demostrando que la efectividad en marketing también puede significar un cambio positivo en la sociedad. “Este premio demuestra que la efectividad va más allá de vender. Se trata de generar conversaciones que empoderen a las mujeres y transformen hábitos para su bienestar”, afirmó un vocero de la marca. Con “Del mito al hábito”, Nosotras no solo reafirmó su liderazgo en el mercado, sino que dejó una huella cultural. Su caso demuestra que cuando una marca combina propósito, educación y estrategia, puede transformar la sociedad... y ganar el reconocimiento más importante del marketing mundial.

El éxito digital: Nosotras en los TikTok Ad Awards Colombia 2025