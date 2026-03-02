Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En la antesala de las elecciones del 8 de marzo, la Procuraduría General de la Nación activó una nueva jornada de la estrategia Paz Electoral, el mensaje es votar sin miedo, respetar los resultados y rechazar los enfrentamientos políticos.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
hace 47 minutos
bookmark

Desde Bogotá, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que el país está preparado para vivir unas elecciones en paz y que el Ministerio Público continuará liderando ese propósito.

Durante la jornada Colombia se viste de Paz Electoral, Eljach Pahecho también afirmó que “Colombia está lista para triunfar y nosotros estamos listos para seguir liderando el clamor nacional para que haya elecciones en paz”.

El evento también contó con la participación del Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el Personero de Bogotá, Andrés Castro, en un acto conjunto que buscó enviar un mensaje institucional de unidad frente al proceso electoral.

Uno de los énfasis centrales de la intervención del Procurador fue el rechazo a los discursos de confrontación. “Queremos hacer un llamado importante con la Paz Electoral y decirles no a los enfrentamientos y a no declarar enemigo a quien piensa distinto”, expresó.

Eljach insistió en la necesidad de votar con serenidad y tranquilidad, subrayando que la democracia se fortalece cuando se respetan las diferencias y se canalizan a través del voto. En ese mismo sentido, propuso que la plaza de la Registraduría, “símbolo de la democracia”, sea llamada en adelante Plaza de la Paz Electoral, como una manera de reafirmar el compromiso institucional y ciudadano con unas elecciones pacíficas.

Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

Respeto por los resultados

Para la Procuraduría, la legitimidad del proceso electoral depende de que los comicios sean “libres, transparentes, seguros, oportunos y conscientes”, pero también de que se respeten los resultados, “queden como queden, pues será la voluntad de las mayorías”.

El jefe del Ministerio Público enfatizó que la “máxima conquista es hacer respetar los resultados que arrojen las urnas”. Recordó además que la entidad no actúa como Gobierno ni como parte del Estado en sentido político, sino como organismo independiente interesado en garantizar el buen desarrollo electoral.

La meta, señaló, es derrotar la abstención y lograr que más ciudadanos salgan a votar. “Que seamos más los que salgamos a votar que los que se queden en casa”, expresó, al destacar que la cédula de ciudadanía es el instrumento fundamental para hacer valer los derechos.

Vigilancia preventiva y reglas claras para servidores públicos

De cara a las elecciones del Congreso y las consultas presidenciales interpartidistas del 8 de marzo, todos los funcionarios del Ministerio Público estarán disponibles para ejercer vigilancia preventiva. Cerca de 10.500 funcionarios acompañarán la jornada electoral como garantes de la transparencia y legitimidad de los comicios.

La Procuraduría emitió una circular en la que recuerda las prohibiciones para los servidores públicos, entre ellas: utilizar el cargo para participar en actividades políticas, presionar a ciudadanos o subalternos para respaldar campañas, usar bienes o recursos públicos con fines proselitistas, difundir propaganda electoral, intervenir en controversias políticas, o destinar recursos públicos para favorecer candidaturas, salvo las excepciones previstas en la ley.

También se prohíbe ofrecer beneficios indebidos para influir en la intención de voto o disponer del tiempo de servicio para actividades políticas. Finalmente, la entidad habilitó un sitio web para que la ciudadanía pueda consultar información relacionada con la estrategia.

“Si no tenemos democracia nuestros derechos no se cumplen”, concluyó el Procurador.

*Contenido realizado en alianza con la Procuraduría.