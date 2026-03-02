Desde Bogotá, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que el país está preparado para vivir unas elecciones en paz y que el Ministerio Público continuará liderando ese propósito.

Durante la jornada Colombia se viste de Paz Electoral, Eljach Pahecho también afirmó que “Colombia está lista para triunfar y nosotros estamos listos para seguir liderando el clamor nacional para que haya elecciones en paz”.

El evento también contó con la participación del Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el Personero de Bogotá, Andrés Castro, en un acto conjunto que buscó enviar un mensaje institucional de unidad frente al proceso electoral.

Uno de los énfasis centrales de la intervención del Procurador fue el rechazo a los discursos de confrontación. “Queremos hacer un llamado importante con la Paz Electoral y decirles no a los enfrentamientos y a no declarar enemigo a quien piensa distinto”, expresó.

Eljach insistió en la necesidad de votar con serenidad y tranquilidad, subrayando que la democracia se fortalece cuando se respetan las diferencias y se canalizan a través del voto. En ese mismo sentido, propuso que la plaza de la Registraduría, “símbolo de la democracia”, sea llamada en adelante Plaza de la Paz Electoral, como una manera de reafirmar el compromiso institucional y ciudadano con unas elecciones pacíficas.