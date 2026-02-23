Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Las cesantías no solo protegen a los trabajadores si pierden el empleo, también se pueden usar para construir, remodelar o comprar vivienda. Tu360Inmobiliario, de bancolombia, le explica cómo.

  • Las cesantías son ese respaldo oculto que puede acercar a las familias a conseguir casa propia. Foto: DEPOSTIPHOTOS
    Las cesantías son ese respaldo oculto que puede acercar a las familias a conseguir casa propia. Foto: DEPOSTIPHOTOS
hace 23 minutos
bookmark

Más allá de ser un colchón para emergencias, las cesantías tienen un uso estratégico: convertirse en la palanca financiera que permita acceder a una vivienda o mejorar la que ya se tiene. Este recurso legalmente destinado, si se comprende y se tramita adecuadamente, puede cubrir parte de la cuota inicial, comprar vivienda usada, pagar obras o mejoras del inmueble e incluso gastos asociados a la compra.

“Uno de los mitos más comunes es pensar que las cesantías representan muy poquita plata o eso no me va a ayudar en nada, pero la realidad es otra: si las dejamos crecer, si no las retiramos por impulso, pueden convertirse en una parte esencial de la cuota inicial de nuestro hogar”, explica Luis Felipe Loaiza Agudelo, agente inmobiliario de Tu360Inmobiliario.

Cesantías en vivienda

Se pueden destinar para comprar vivienda o lote, esto como complemento a la cuota inicial. En este caso, el trabajador debe presentar documentos como la promesa de compraventa autenticada, certificado de libertad y tradición del inmueble y una carta del empleador cuando aún haya relación laboral. Para quienes buscan vivienda usada, en Tu360Inmobiliario hay cerca de 4.400 casas y apartamentos con precios competitivos que inician desde los $110 millones.

Su uso en la construcción en lote propio es otra de las posibilidades. Para este propósito, se deben adjuntar documentos que acrediten el lote y, generalmente, cotizaciones o presupuestos de obra que describan el proyecto.

Además, no solo la compra es válida, debido a que la ley permite usar el dinero para mejorar una vivienda existente, hacer ampliaciones o pagar impuestos relacionados. Incluso es posible emplearlas para liberar gravámenes hipotecarios o pagos asociados al crédito.

$3,3
billones de Los trabajadores se retiraron para mejora o liberación de deuda de vivienda y $2,9 billones para compra de vivienda, según Asofondos.

Planear marca la diferencia

La planeación financiera es lo que realmente permite transformar las cesantías en una herramienta poderosa. Loaiza lo resume así: “la clave está en saber con cuánta plata cuenta una persona para la cuota inicial” y entender que hoy existen opciones de financiación muy amplias.

En Tu360Inmobiliario se encuentran opciones de propiedad raíz tanto nuevas como usadas, sobre las cuales se puede obtener un estimado en rangos de precios, zonas y ofertas de financiación.

Un matrimonio estratégico

A algunos les genera temor la deuda, pero la realidad es otra. El crédito hipotecario, bien usado, es una de las herramientas más potentes para construir patrimonio. “Siempre deberían ir de la mano: retiro de cesantías y crédito hipotecario. Son complementarias, no excluyentes. Y tienen un efecto multiplicador: con una inversión relativamente pequeña, compuesta por años de cesantías, una familia obtiene la rentabilidad o el beneficio de un inmueble completo”, recuerda Luis Felipe Loaiza.

Puede ingresar a Tu360Inmobiliario para conocer opciones para invertir sus cesantías.

54%
de los retiros totales de cesantías en 2025 fueron destinados para mejora o adquisición de vivienda, según Asofondos.

*Los agentes inmobiliarios vinculados a Tu360Inmobiliario actúan de manera independiente y forman parte de la alianza entre Negocios Digitales Colombia S.A.S. y El Colombiano S.A.S., administrada por un Patrimonio Autónomo.

* Contenido en colaboración con Tu360Inmobiliario