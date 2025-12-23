¿Por qué Rivana Business Park Etapa 2 ganó importante premio internacional?

Los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, el máximo reconocimiento al desarrollo e inversión en el sector inmobiliario de la región Andina y Centroamérica, premiaron en su segunda edición a un destacado proyecto empresarial ubicado en Ciudad del Río, Medellín, por su innovación, impacto urbano y sostenibilidad. Se trata de Rivana Business Park Etapa 2, un proyecto emblemático que ha transformado el antiguo sector de Industriales en Medellín y que hoy impulsa el desarrollo empresarial y urbano en Ciudad del Río. Rivana Business Park es un proyecto de desarrollo urbano y empresarial que representa la transformación de más de 230.000 metros cuadrados construidos en Medellín, distribuidos en cinco etapas. A la fecha, se han completado las dos primeras, con 100.000 m² construidos. La primera etapa alberga la sede corporativa de Tigo, mientras que la segunda, entregada el año pasado y que fue la ganadora del GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, en la categoría Proyecto Corporativo.

Un proyecto innovador

La segunda etapa es una moderna torre de oficinas, locales comerciales y un hotel operado por la cadena internacional Marriott, cuya construcción está en proceso. Entre ambas torres se encuentra la Plazoleta de Los Colores, un espacio público de 4.460 metros cuadrados diseñado para el encuentro y disfrute de la comunidad. Rivana Business Park ofrece espacios corporativos concebidos para brindar confort, funcionalidad y alta eficiencia. Su nueva torre de oficinas y locales comerciales, ubicada en Ciudad del Río, Medellín, cuenta con certificación LEED Gold, un sello internacional que avala su excelencia en sostenibilidad. Esta certificación garantiza eficiencia energética con reducción en costos operativos, calidad ambiental interior que favorece la salud y productividad, ahorro en el consumo de agua y un compromiso integral con el desarrollo sostenible. Esta torre cuenta con 25 pisos, incluyendo 18 niveles de oficinas en arriendo con áreas desde 1.450 m², tres locales comerciales, cuatro auditorios con capacidad total para 550 personas, una terraza Coffee Break y seis pisos de parqueaderos para carros, motos y bicicletas. Además, dispone de 12 ascensores, lo que asegura movilidad ágil y cómoda. Todos los espacios están diseñados para adaptarse a las necesidades de empresas modernas que buscan ambientes productivos y sostenibles. Estas características fueron las que lo hicieron merecedor del reconocimiento internacional.

Exalta el trabajo de los desarrolladores