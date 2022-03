Nuevos barcos, grandes aventuras

Luego de tres años de construcción, empieza su navegación el Wonder of the Seas. Conocido como el crucero más grande del mundo, es el único con ocho vecindarios que combinan inmersión cultural con entretenimiento de lujo, uno de ellos exclusivo para suites. El tobogán más alto del mar, un simulador de surf y un pequeño Central Park son algunas de sus atracciones. Surcando olas también estará el Odyssey of the Seas, destacado por sus atractivos tecnológicos: cuenta con una zona de realidad virtual 4D, un simulador de paracaidismo con gravedad cero y una sala de juegos de hielo con pistolas láser.

Ruta de navegación

Roma, Florencia, Nápoles y Marsella se encuentran entre los destinos que el Wonder of the Seas estará visitando en mayo, en un recorrido por el Mediterráneo saliendo desde Barcelona. El Odyssey, por su parte, recorrerá a mitad de año las playas de las islas griegas e Israel, saliendo desde Roma. “Ambos recorridos por Europa son ideales para disfrutar de estas vacaciones en familia ya que no requieren visa”, explica Cock. “Por otro lado, quienes cuentan con visa americana podrán disfrutar de los recorridos por el Caribe que tanto el Wonder como el Odyssey realizarán a final de año saliendo desde La Florida”. Otros cruceros también ofrecen recorridos constantes de 3 a 8 noches por el Caribe y las Bahamas.