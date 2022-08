Proyección académica

La agenda académica fue presentada por el director Técnico de CINTEL, Mario A. Castaño, y por Adriana Leal Vergara, gerente de Congresos y Eventos de CINTEL.

ANDICOM 2022, que se llevará a cabo desde el próximo 31 de agosto hasta el 3 de septiembre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, contará con más de 70 sesiones académicas, más de 120 conferencistas nacionales e internacionales y más de 140 empresas estarán presentes en la muestra comercial.

Desde las perspectivas tecnológicas y de negocios se abordará el cómo las herramientas tecnológicas tales como seguridad digital, 5G, inteligencia artificial, blockchain, el cloud y la analítica se continúan posicionando para generar retorno de inversión y lograr un desarrollo sostenible.

Entre los conferencistas internacionales se destacan: Arun Venkataraman, Director General of the U.S. and Foreign Commercial Service y Moishe Mana, el inversionista líder en la transformación urbana y del ecosistema digital de Miami.