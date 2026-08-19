TEDxMedellín celebra 10 años democratizando las ideas desde la Comuna 13 hasta el Teatro Metropolitano

Una década de ideas, voluntariado y el firme propósito de demostrar que todos somos parte de la construcción de nuestra sociedad. Para entender la magnitud de este aniversario hay que mirar su origen. TED es una organización global sin fines de lucro dedicada a difundir ideas valiosas, generalmente en forma de charlas breves y poderosas. Bajo esa misma premisa nació el programa TEDx: eventos locales, organizados de manera independiente, que reúnen a comunidades para compartir una experiencia similar a la de TED. En nuestra ciudad, ese esfuerzo es un regalo hecho a pulso por un equipo de voluntarios que invierten incontables horas para sembrar conocimiento, sin recibir nada económico a cambio.
Pensando en esto y en honrar el recorrido, el próximo 5 de septiembre, desde las 2:00 p.m., el Teatro Metropolitano se convierte en el laboratorio de ideas más grande de la ciudad. Únase a una jornada donde científicos, empresarios, líderes, artistas y emprendedores comparten visiones que desafían el presente. Porque en Medellín, el futuro se escribe en plural. Adquiera sus boletas aquí.
Ponentes de este encuentro: Dr. Pablo Gómez, psiquiatra, Master en PNL e Hipnosis; Claudia Aparicio, experta en transformación digital y educación; Eva Rey, periodista, presentadora y empresaria; Francisco Ricardo, arquitecto, CEO y director creativo DEB; Gilmer Mesa, escritor y docente; Juan Carlos Yepes, periodista y consultor de negocios; María Ximena Céspedes, fundadora Fundación Naná; Susana Castro, Doula, guardiana del nacer, educadora prenatal; Liliana Restrepo, cofundadora y CEO de Frisby; María Catalina Prieto, gestora cultural y directora ejecutiva Filarmed; Carolina Londoño, directora Ejecutiva de Ruta N, y Simón Wilches, animador y director en la industria de Hollywood.