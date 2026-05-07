Después de su paso por importantes escenarios culturales y académicos como la Universidad de los Andes en Bogotá y Cartagena, y su participación en actividades alrededor de la COP16 en Cali, donde despertó gran interés en la comunidad internacional por su propuesta artística y ambiental, la exposición artística Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos llega a Medellín para presentarse en el Centro Comercial Los Molinos.
La muestra, que nació de una profunda investigación realizada por la artista colombiana Astrid Galán Sepúlveda, el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y la Universidad de los Andes, propone un recorrido que conecta arte, ciencia y educación ambiental, invitando a los visitantes a explorar la historia evolutiva de los tiburones, presentes en los océanos desde hace más de 400 millones de años, así como su papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos.
La exposición reúne más de 23 esculturas monumentales e instalaciones artísticas inspiradas en especies de tiburones que habitan o han habitado los océanos. Entre ellas se encuentran representaciones del tiburón blanco, tiburón martillo, tiburón ballena, tiburón duende, tiburón dormilón y el tiburón linterna enano, considerado uno de los más pequeños registrados.