Calcular la retención en la fuente en Colombia sigue siendo uno de los procesos más sensibles para empresas e independientes. Se trata de un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta, regulado por el Estatuto Tributario, cuya correcta aplicación evita sanciones y garantiza el cumplimiento fiscal. En 2026, con una Unidad de Valor Tributario (UVT) fijada en $49.799, los cálculos deben ajustarse a nuevos topes y tarifas que impactan directamente cada operación.

La retención se obtiene al multiplicar la base gravable del pago por la tarifa correspondiente según el concepto de compras, servicios, honorarios o salarios. Sin embargo, en la práctica intervienen variables como la base mínima en UVT, el tipo de contribuyente, declarante o no declarante, y condiciones específicas del contrato. Si el pago no supera esa base mínima, no se aplica retención, lo que añade otro nivel de verificación.

Por eso, herramientas como la calculadora de retenciones de Buk se convierten en aliadas clave. Su uso permite ingresar los datos básicos de la operación y obtener el valor exacto de la retención de manera inmediata, con tarifas y bases alineadas a la normativa vigente. Además de ser rápida, su interfaz intuitiva facilita el cálculo incluso para quienes no son expertos en temas tributarios.

En un entorno tributario dinámico, donde cada año cambian los valores de referencia, apoyarse en soluciones digitales no solo simplifica el cálculo, sino que también aporta tranquilidad. Por eso, antes de realizar cualquier operación, consultar una calculadora actualizada puede marcar la diferencia entre cumplir correctamente o enfrentar sanciones.

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*Artículo en colaboración con Gentlinko Internacional.