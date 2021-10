Calidad, innovación y tecnología de punta han mantenido a esta empresa familiar como líder en el mercado de las dotaciones industriales en el país.



En una casa pequeña en Barrio Triste, Luis Guillermo y su hermano Antonio Roldan Molina crearon en 1971 una microempresa de confección, Uniformes Industriales Ltda., que buscaba dotar de vestimenta industrial a las grandes entidades regionales. Su idea era suplir la necesidad de uniformes de las organizaciones.

“Mi hermano era ejecutivo en Fabricato y yo era contralor de la organización Corona y me tocó averiguar un día, por qué no llegaban los uniformes de los trabajadores y oí cuando el jefe de compras preguntaba: ¿por qué tantos días de incumplimiento? si yo no pregunté el precio ni nada, ¡qué servicio tan malo! Y eso lo consideré como suficiente estudio de mercado para emprender un negocio de uniformes y fue entonces que decidimos con mi hermano montar la fábrica”, cuenta Luis Guillermo Roldán, fundador de Uniroca.

Su estructura productiva es uno de los factores diferenciadores que los han consolidado como un referente a lo largo de los años. En 1978 ya tenían más de 70 trabajadores, y cuatro años después habían comprado la productora de calzado industrial Quin Lop, lo que los convirtió en la primera empresa en el país en producir directamente calzado y ropa para las industrias.

“Nuestra entrada en el mercado cambió el panorama en esta área, antes se hacía de manera muy artesanal. Nosotros complementamos la línea, y hoy todavía somos la única empresa que tiene las dos líneas de uniformes y calzado de seguridad para dotación industrial”, afirma Darío Suárez Ángel, gerente general de Uniroca.

El mercado americano lo conquistaron en los años 90, cuando comenzaron las alianzas con Polo Ralph Lauren y Levi´s. Medellín empezó a posicionarse como la ciudad de la confección y gracias a esto mejoraron su técnica, maquinaria e inversión. En el 2000 decidieron unir las dos compañías, de ropa y calzado, en una sola unidad y se consolidaron como Uniroca, empresa líder en la dotación industrial y a sus 50 años mantienen esta posición con la creación de más de 450 empleos directos y 1.100 indirectos.